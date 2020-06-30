驚傳豬流感　農委會：將釐清病毒是否已進台灣

英國BBC報導近期在中國大陸發現一種由豬隻帶原的新品種流感病毒，可以感染人類，目前已有豬傳人的案例。對此，行政院農業委員會今日表示，這個變異型豬流感病毒株公元2013年首次記載，畜衛所將進行基因定序分析，釐清病毒是否已進台灣。農委會動植物防疫檢疫局晚間表示，豬流感不屬於世界動物衛生組織（OIE）表列疾病或台灣法定動物傳染病，且目前僅利用血清學資料推判有豬傳人風險，沒直接證據顯示可由豬傳人或人傳人。防檢局說，依OIE資料顯示，豬流感僅是豬隻輕微疾病，病毒不會跑到豬肉，吃豬肉感染風險可被忽略，民眾不必擔心。同時，農委會家畜衛生試驗所表示，傳統豬流感是檢驗項目之一，因應新型豬流感，已建立診斷方法，且經查詢2009年到2020年6月畜衛所接受動物防疫機關送檢豬隻疑流感檢體檢驗結果，1566頭豬隻檢體共檢出11株豬流感病毒，分別計8株H1N1及3株H1N2。農委會說，根據文獻，這次變異型豬流感病毒株首次在2013年出現記載，畜衛所將針對2013年後分離到的3株H1N1進行基因定序分析，以釐清病毒是否已進台灣。防檢局說，持續透過3關卡把關民眾食肉安全，包含養豬業豬隻上市拍賣或屠宰時需自主檢查豬隻健康情形並簽署家畜健康聲明書；地方動物防疫機關會到養豬場臨床訪視豬隻健康；所有豬隻屠宰，都要透過防檢局派駐各屠宰場的屠宰衛生檢查獸醫逐頭屠前、屠後檢查等。