NOW早報／冷氣「吹2休1」省電費！內行：關錯時間更母湯

為省冷氣電費「吹2休1」！內行狂喊母湯：關錯時間反耗電





台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。近日，一名網友在 PTT 八卦版表示，最近天氣十分炎熱，不開冷氣不行，但是又想省冷氣的電費，接著提到「我房間是用變頻冷氣，我常常開個一、兩小時關掉一小時，再開個一、兩小時關掉ㄧ小時」，不禁好奇詢問廣大鄉民「這樣會比較省錢嗎？」想知道自己使用變頻冷氣的方法是否正確。





貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們紛紛勸阻「變頻就不要開開關關了」、「它自己會決定要不要停，不然你幹嘛買變頻」、「不會喔，冷氣最耗電就是在剛開的時候」、「一直開開關關，重新啟動壓縮機最耗電」、「最耗電就是降溫時，後面就很省，最省時關掉是？」「啟動瞬間最耗電，而且你又是變頻，持續開著就好了，拜託」。



事實上，曾有民眾提出「為什麼有人說變頻冷氣可以省電呢？」台電解釋，變頻冷氣可控制壓縮機的運轉頻率，例如剛啟動溫差大時，以較高功率運轉，快速達到設定的冷度；當室內溫度降下來達到設定溫度時，則改以較低的頻率運轉維持室溫，以低頻運作及少了啟動、關閉壓縮機次數的方式來達到省電」。



▲炎炎夏日到來，不少人冷氣都開一整天。（圖／取自 PhotoAC ） 今日天氣／各地悶熱！氣溫皆在33度以上 中南部局部雨





今（ 1 ）天西南風影響，迎風面的中南部地區不定時有些局部陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣，隨著太平洋高壓勢力減弱，鋒面稍微接近，台灣附近水氣較多，午後雷陣雨現象比起昨天更加顯著，各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨，局部地區有大雨或豪雨發生的機率，特別在各地山區、東北部以及大台北東側至基隆一帶；各地悶熱，氣溫普遍在 33 度以上，大台北地區、花東縱谷地區，新竹、雲林及彰化、南投近山區仍有局部 36 度以上的高溫，外出請注意防曬並多補充水份。





台灣5G正式啟用 手機適用範圍、支援頻段一次看





台灣進入 5G 世代，電信龍頭中華電信及台灣大哥大 6 月 30 日舉辦啟用典禮，遠傳電信則在 7 月 3 日開賣，至於台灣之星、亞太電信，預計要等到 8 月才會開台；除了資費方案內容外，在選購 5G 手機上，支援頻段越多，5G 支援度才越完整。5G 開台時，訊號涵蓋六都、百貨商場、科學園區、大專院校等地區，以及高鐵、台鐵、台北捷運、高雄捷運、機場捷運、高速公路等，中華電信已建立 2000 座 5G 基地台，目標為年底達 4000 座、三年內會建造超過 1 萬座的 5G 基地台。



不過，考量 5G 才剛開台，訊號在初期不會太好，中華電信將會把 5G 服務將結合 3.5GHz 頻段的 90MHz 頻寬和 2100MHz 的 20MHz 頻寬，並整合 4G 的 1800MHz 和 2600MHz 頻段，提供消費者高速率的 5G 體驗。至於 mmWave（28GHz）、SA 獨立組網方面，預期 5G 的服務開通還不會太快。而台灣 5G 頻段除了有先前開放競標的 Sub-6（3.5GHz）的 n78（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星）之外，還有電信業者原有 4G 涵蓋的 n1（2100MHz，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星）、n28（700MHz，遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信）等頻段。



在手機方面， 6 月 30 日開台有三星、LG、Sony三品牌共五款手機支援，台灣現有或即將上市的 5G 手機，以 HTC U20 規格最完整，支援 n1、n3、n28、n41、n78，具備 5G SA / NSA 雙模；Sony Xperia 1 II 則是支援 n1、n3、n28、n77、n78、5G NSA；LG V60 ThinQ 支援 n1、n3、n28、n78、5G NSA；SHARP AQUOS R5G 支援 n1、n3、n28、n78、5G NSA。而三星 Galaxy S20 系列僅支援 n1、n78、5G NSA，無 n28 頻段；而去年在台灣推出的 vivo NEX 3 與 HUAWEI Mate 20 X 5G 僅支援 n78。而後將有夏普、宏達電等 5G 手機支援。



▲台灣 6 月 30 日正式進入 5G 新紀元。（圖／NOWnews資料照）

疫波未平又起！中國境內發現H1N1變異「新豬流感」病毒



中國湖北省爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，世界衛生組織（ WHO ）6 月 30 日宣布將派遣專家前往調查源頭。COVID-19 疫情持續肆虐、確診人數不斷攀高的同時，據《 BBC 》報導，一種潛在「大流行」風險的新型豬流感在中國境內被發現。



研究人員指出，病毒由豬隻攜帶但屬於「人畜共通」，能夠傳染給人類，令人擔憂的是病毒可能經過變異後，更容易在人類之間傳播，進而演變成另一個「全球大流行」。不過，研究人員也表示，雖然現時新豬流感還不是立即的問題，但病毒有所有「易感染人類」的特徵，必須密切監測，由於它是新的病毒，人類可能對它幾乎、甚至完全沒有抵抗力。



▲研究人員在中國發現豬隻攜帶 H1N1 豬流感病毒變異體。（圖／翻攝自《華爾街日報》）

阿圓認了整形！「20歲黑歷史照」曝光 網差點認不出



Youtuber 阿圓的頻道十分多元，包含開箱南韓文化、美食，也會介紹時下流行的穿搭和美妝，且對於過去的感情、工作經歷或是生活大小事，阿圓總不吝嗇地分享，因此獲得不少粉絲追捧。而 6 月 30 日凌晨，她大方曬出自己 20 歲的「黑歷史舊照」， 並寫道「女孩們不要覺得自己此刻長得不好看，附上一張我真的很醜的 20 歲照片，你以後會很不一樣」，同時給予現階段對於自己外表不滿意的女孩們鼓勵，更呼籲男友們要善待 20 歲時交往的女友，因為她們以後會女大十八變。



▲阿圓希望女孩們不要覺得自己此刻長得不好看。（圖／阿圓IG） 羨慕！「4星座」超幸運 遇困難總能化險為夷、扭轉乾坤



好運氣是種很微妙的東西，總在意外的情況下發生。而 12 星座中，究竟有哪些星座非常幸運，總能在遇到困難時，輕而易舉便化險為夷呢？根據《靈匣網》報導，下列「 4 星座」天生具備召喚幸運的能力，身逢險境時也能扭轉乾坤。



第一名：射手座





人們總認為射手是被木星罩著的幸運兒，但人們卻始終忘了「人和」在這個世界上是多麼重要的一環，每當射手身處險境時，往往能被神奇的「上帝之手」挽救。



第二名：雙魚座





如果第六感是神蹟之一，那麼很明顯，上帝在這方面特別照顧雙魚。險臨之前，雙魚多已知其將臨，做好避險措施。雖然常有迷糊，萬中有失，雙魚亦能憑著「第六感」在險境中選擇那條通向坦途的最佳道路。這種幸運，真正叫人不得不羨慕！



第三名：摩羯座





摩羯座的人絕大多數都持有兩大信條，即「不打無準備之仗」和「媳婦總能熬成婆」，於是「萬事俱備，只欠東風」成為魔羯的常態。況且魔羯通常克勤克儉，沉穩內斂，始終堅守在自己的軌道上，即便遇一時之險，也不過是火車過山洞時那短暫的黑暗吧！



第四名：牡羊座



