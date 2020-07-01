「重機15分vs開車35分」怎選？網友一面倒　曝抉擇關鍵

▲ 有網友在 PTT 詢問大家「重機 15 分 vs 開車 35 分會選擇哪種通勤方式？」結果許多人一致秒選「開車」，認為「這種天氣騎車真的會熱死」、「寧可塞車，爽吹冷氣」。（示意圖／NOWnews攝）

台灣機車族眾多，不少人都是自行騎車通勤，而近日一名網友就在 PTT 提問「重機 15 分 vs 開車 35 分會選擇哪種通勤方式？」結果許多人一致秒選「開車」，認為「這種天氣騎車真的會熱死」、「寧可塞車，爽吹冷氣」。

原 PO 在 PTT 發文指出，不管是台灣或日本都有人騎著重機通勤，有不少快速道路可以供重機行駛，他接著詢問大家「如果買 150K 的通勤用黃牌速克達，通勤 15 分鐘，比上 600K 的普通轎車，通勤 35 分鐘，在不考慮公司旁租屋的選項下，你會選擇哪一種交通工具通勤呢？」

▲網友在 PTT 詢問大家「重機 15 分 vs 開車 35 分會選擇哪種通勤方式？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，許多人都秒選「開車」，「開車吧！下雨騎車很麻煩，而且安全帽會把頭髮壓扁」、「當然是開車，下雨騎車搞事？」「與其淋雨 15 分鐘，我寧願全身乾爽塞車 35 分鐘」、「當然是開車，這年頭的天氣騎機車在外面曬一臉 GG 」、「開車，騎車好曬又空氣差，4~5 年沒騎，機車都放到壞了」、「騎車比較容易累」、「開車啊... 寧可吹冷氣塞好塞滿」。

不過，也有鄉民持不同意見，直言「騎車吧，寧可淋雨 15分 鐘到家也不要塞 1 小時」、「只差 20 分鐘且有經濟考量就選機車，快速也省錢」、「我就不介意下雨騎車、大太陽穿外套手套啊，通勤越少時間越快樂」、「騎車，我寧願多睡 15 分鐘」。（編輯：許苡晴）