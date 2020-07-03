男問家樂福線上購物好用嗎？婆媽曝「神級優點」：超級猛

隨著近幾年網際網路越來越發達，「宅經濟」已是民生經濟中不可或缺的一環，因此不論是電商或者實體通路，都開始主打可以使用「線上購物」的平台，提供給懶人族使用，近日，就有網友討論「最近好懶得出門，聽說家樂福線上購物還不錯用？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「偶然間在網路上幫家人找家樂福活動的資訊，結果看到家樂福線上購物的活動，有蠻多不同的優惠，什麼買一百以上可以折一百，隨便逛了一下，發現有正好要買的東西，而且價格也跟商場一樣，滿額還免運，感覺還蠻划算的又不用出門，有人有用過家樂福線上購物可以分享嗎？」

▲網友討論家樂福線上購物是否好用？（圖/翻攝PTT）

貼文一出，網友紛紛回應「真的超佛，我媽都用線上購物買」、「他每個月幾乎都會做活動，我媽都上去搶便宜」、「寄到家懶的出門，還蠻方便的」、「她活動真的多到爆，會一直出，可以留意」、「哈哈我六月生日，還有送一百塊購物金勒」、「新會員送三百啦，還沒用的真的可以試看看」、「價格跟實體賣場出入不大，真的很划算又不用特地跑一趟」、「折價券真的超級多...我買十幾次都有折價到，超佛心」。

而事實上，一般網購不同溫層的東西（低溫/常溫）的價格有所不同，但家樂福線上購物配送完全享有「不分溫層」運費，「不分溫層運費超吸引人」、「不分文層真的省超多」、「常用線上購物就知道不分溫層有多棒」、「不分溫層 +1 真的讚」、「不同溫層真的是階梯式收費，家樂福線上購物不分溫層的運費制度真的很貼心」。

▲網友表示，家樂福線上購物有不少優惠內容，可以撿到不少便宜。（圖/翻攝家樂福 Carrefour 商品網友真心話）

另外，也有網友在「家樂福 Carrefour 商品網友真心話」社團分享使用經驗「家樂福的線上購物真的很推，如果是在每天下午四點以前完成訂單付款的話，訂單如果沒有缺貨，就會在隔天依照選擇的日期配送，兩天後馬上送到」、「我是自己到店取貨，真的方便慘，不用逛直接去櫃檯領」、「到店取貨 +1 一去服務中心拿證件就能領，完全省時間。」