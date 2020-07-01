守「鱟」海洋　澎湖首次放流500尾三棘鱟

水試所澎湖海洋生物研究中心復育海洋活化石「三棘鱟」已有12年，在台電豐育放流計畫的協助之下，1日下午在湖西鄉一處濕地進行首次的幼苗放流活動，希望能夠透過適當棲地選擇輔以種苗放流，來增加鱟的野生族群，豐富澎湖海域的生物多樣性。今日向海致敬豐育資源活動放流1~3齡三棘鱟共500尾，許多社區民眾與學生共同參與，場面十分熱鬧。





台電公司安排進行社區民眾、NGO和學生的公民科學培訓課程，推動以社區為主體的環境監測工作，希望能進一步的發展社區自主管理，讓社區民眾成為澎湖海洋資源的最重要守護者。



▲台電公司安排社區民眾、NGO和學生的公民科學培訓課程發展社區自主管理，讓社區民眾成為澎湖海洋資源的最重要守護者。（圖／記者張塵攝，2020.07.01） ▲三棘鱟屬節肢動物門劍尾目，主要生長在沙泥底質的潮間帶環境，在地球上生存己超過4億年。（圖／記者張塵攝，2020.07.01） 澎湖海洋生物中心主任謝恆毅表示，三棘鱟屬節肢動物門劍尾目，主要生長在沙泥底質的潮間帶環境，在地球上生存己超過4億年，出現的時間比恐龍更早，故有「活化石」之稱。



▲鱟血中含有銅離子，可製成鱟試劑用來檢驗食物、藥品與疫苗是否有受到內毒素的污染，對人類的食藥安全相當的重要。（圖／記者張塵攝，2020.07.01） 由於鱟血中含有銅離子，可製成鱟試劑用來檢驗食物、藥品與疫苗是否有受到內毒素的污染，對人類的食藥安全相當的重要。由於無法人工合成，一公升的鱟血價格可達四、五十萬台幣，是攸關人類生存的重要的生物資源。而三棘鱟也是環境的重要指標生物，過去澎湖泥沙底質的淺坪潮間帶常有機會觀察到鱟，但因為挖港築堤造成棲地破壞，以及海域環境干擾等人為影響，限縮了鱟在澎湖的生存棲地與族群分布。



