美國疫情還在飆車！「最新數據」攤開　網傻住：發生啥事

新冠肺炎疫情全球延燒，美國慘淪疫情最嚴重國家，數州通報感染人數持續上升，全境總確診人數已經來到 265 萬多人，且近日疫情還有反彈跡象。對此，今（ 2 ）日上午有網友在 PTT 八卦版分享美國最新疫情數據，美國 24 小時內新增病例數達 5 萬人，再度創下紀錄，貼文立刻引發熱議。
一名網友貼文指出，美國過去近 24 小時，在 UTC 時間 1 日內新增的新冠肺炎確診病例來到 5 萬人，是繼巴西之後地球上第 2 個單一國家達到的紀錄，同時也打破了美國自身的歷史紀錄，並在文中分享一張數據截圖。
原 PO 接著指出，值得一提的是，今天前 3 大嚴重的州都沒有創下自己的歷史紀錄，但是全美國加起來卻打破了，不禁疑惑道「為什麼會這樣呢？」不解是否因為其他許多州也一起變多了，最後憂心的說「這可能不是這周美國唯一一次打破歷史紀綠，還有兩天」。
消息曝光之後，立刻引發網友熱烈討論，紛紛回應「早就沒在積極控制了吧，死亡率也不高」、「不過德州是發生什麼事了」、「德州確診多應該不是抗議人潮，是真的失控了吧」、「全美大爆發」、「扯，失控就麻煩了」。（編輯：賴詠璿）
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