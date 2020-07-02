學齡前幼兒怎麼教？親子共學助菜鳥爸媽不慌亂

▲共玩谷親子玩習所是一個力推親子共學機制的教室，從香港導入在歐美國家盛行已久的「PG課程」（圖／記者陳明安攝,2020.07.01）

▲共玩谷親子玩習所是一個力推親子共學機制的教室，從香港導入在歐美國家盛行已久的「PG課程」，爲從1歲半到6歲的學齡前幼兒規劃遊戲課程。（圖／業者提供）

▲共玩谷的創辦人余欣怡在自己生了女兒後，開始對幼兒教養、教育開始產生興趣。（圖／記者陳明安攝,2020.07.01）

每個家長在當爸媽的時候都是新手，特別是學齡前幼兒，不同於以往農村社會有許多親戚、鄰居協助，面對幼兒教養問題，現代的新手爸媽總是一個頭兩個大，由於生活型態上的改變，加上初養孩子的慌亂，在台北的一群媽媽們，從互相交流出發，更從香港引進「早教」課程，促使了「親子共學」的課程開設，協助學齡前幼兒家長解決許多疑難雜陣。「共玩谷親子玩習所」是一個致利於推廣「親子共學」機制的教室，從香港導入在歐美國家盛行已久的「PG課程」，針對1歲半到6歲的學齡前幼兒規劃遊戲課程，不同於學語言與才藝，而是對於幼兒發展、幼兒心理等，訓練手眼及腳眼協調、良好常規建立、強化身體各部分協調、團體社交常規、語言表達能力等。而成立這個機構的動機，來自於一名對育兒手足無措的家長。共玩谷的創辦人余欣怡在自己生了女兒後，開始對幼兒教養、教育開始產生興趣，發現台灣對於學齡前幼兒這部分的相關規劃很少，也沒有系統化的課程，多數存在是「如何將小孩養胖養壯」的育兒資訊，缺乏家長如何教育學齡前幼兒的相關資源。「因為女兒是獨生女，我很希望幫她找一些同伴，才搜尋到歐美行之已久的PG制度。」余欣怡表示，自己在網路上找了一些群有興趣的媽媽們一同運作PG，但一段時間以後，雖然覺得PG很棒，但媽媽們並不具備幼保或是課程規畫的專業，加上合適幼童的活動場地難尋，設立共玩谷的動機就此萌芽。她在2年前因緣際會接觸到香港CPDA嬰幼兒發展協會，CPDA是在香港已經實施10多年的親子共學與PG制度的單位，因此帶著女兒進入CPDA的活動內參與活動，經過往返的討論確認雙方的理念跟合作細節後，共玩谷便在台灣誕生了。余欣怡說：「比起讓孩子學才藝、語言，我更關心他會不會自己好好吃飯。」親子共學的真諦，就是家長必須一同參與，從活動中與老師帶著孩子做，自己也會知道如何與孩子相處，有了共玩谷的教學資源，也讓新手爸媽們帶學齡前幼兒不再徬徨，也讓大家能彼此交流，協助孩子的學齡前發展。共玩谷在課程設計上會因應不同年齡孩子的發展需求，利用繪本、體能器材、音樂律動、塗鴉創作、科學活動等不同的遊戲形式，讓孩子們在玩得過程中，其實也學習了該年齡所需要發展的能力。余欣怡強調，這樣的學習算是幼兒園前的「超前佈署」，家長扮演極重要的角色，每堂活動除了兩位老師，更希望的是家長在活動內專心陪伴孩子，創造優質的親子時光，大家都是第一次當爸爸媽媽，對於要扮演好這個角色，家長也都有好多該學習的，經由共玩谷的環境及活動規劃，家長跟孩子們一起玩一起成長。