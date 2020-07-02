三倍券全捐出做公益！唐鳳：讓有愛的人更加開懷

專訪

行政院「振興三倍券」於昨（1）日正式上路，行政院政務委員唐鳳今（2）於臉書上透露，他將把三倍券用於購買由身障者親手製作包裝的「Power Taiwan暖心禮」，同時也會將回饋的2000元透過捐贈碼捐給公益團體。事實上，唐鳳6月中接受《NOWnews今日新聞》時就曾表示，會把三倍券捐贈給有社會創新意義的愛心機構，「讓有心的人貢獻己力、有愛的人更加開懷」。隨著台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內生活逐漸回歸正軌，對此社會各界也推出更種措施來振興經濟。「在這之中，許多社會創新組織的創意和用心，讓我大開眼界。」唐鳳舉例，以守護生態和循環經濟為使命、致力於開發淨塑產品的仁舟社會企業，最近便與華航合作開發環保隨行杯，除了為受疫情影響的航空業創造新商機，也巧妙連結了綠色消費和「自己餐具自己帶」的生活理念。此外，唐鳳說，除了合作研發產品，社創組織也與產業拓展出新的合作模式，例如勝利基金會和全家便利商店攜手推出首間「公益社企夥伴店」，幫助公益團體走出疫情衝擊之餘，也能逐步轉型為自給自足的社會企業，讓使命永續傳承。「照顧自身之餘，也有社創組織直接投入防疫工作。」唐鳳表示，過往以製作文創商品、手工布包為主的大愛縫紉生產合作社，今年就接到了醫療隔離衣的訂單；這群在莫拉克風災後，透過合作社重建生活的社員們，現在仍在為防疫人員趕工中。不過，唐鳳也說：「大愛縫紉的經驗，讓許多社創組織也開始思考：如何更廣泛的為社會送暖？」因此，在經濟部中小企業處的號召下，將近30家入選今年度 Buying Power 社創良品的組織同心協力，推出「Power Taiwan 暖心禮」，從洗沐用品到口罩套，每項禮品都是社創夥伴的真實心意；其中，禮盒包裝更特別和新竹「慢飛兒庇護工場」合作，均由身心障礙者們親手製作。唐鳳強調，半年以來，全球的產業發展和生活型態大幅改變，至今仍波瀾未平，「這些社創夥伴讓我們看到：如何在變故突然來臨時，以靈活和韌性，為自己走出不同的路，也讓大眾看到新的可能。」唐鳳最後表示，從這些朋友的身體力行中獲得啟發，7月上路的「振興三倍券」，除了用來採購3000元的社創良品，他也會運用數位滿額回饋的2000元，將愛心透過捐贈碼捐給公益團體，「希望透過多元的支付方式和使用管道，讓有心的人貢獻己力、有愛的人更加開懷。」事實上，唐鳳日前接受記者專訪時就曾表示，「我3000塊一定是刷給就是具有社會創新、有實際成績的」，這樣捐款就不是只是捐款，「就是你同樣是花3000塊錢，但是可以創造超過3000塊的社會或者環境效益」。他還表示，「越是像這樣子有社會跟環境效益的，我越會花這3000塊錢，那當然我最後會領到2000，這2000我也打算捐出去。」