八點檔拿「牛排刀」氣切！醫曝「5大疑點」：根本黑白切

台灣本土八點檔經常出現不少和醫療相關的劇情，卻因戲劇效果誇大，而常鬧出不少笑點，先前就曾因為插管或包紮的戲碼一度成為熱門話題。近日就有一段劇情，因為劇中角色喘不過氣，現場的醫生竟拿起「牛排刀」替患者進行氣切，這段劇情引起重症醫師陳志金在臉書上批評「根本黑白切」。

本土劇「炮仔聲」日前演出一段小三被推倒在地後，突然喘不過去而昏倒，正宮拿起牛排刀用高粱酒消毒，替小三做緊急氣切的劇情。對此，

重症名醫陳志金

就表示太離譜，並在臉書提出5大疑點，除了一一解釋劇情不合理處之外，也稱這樣誤導觀眾的醫療劇情「根本就是黑白切」。

▲醫生解釋劇情不合理處。（圖／翻攝自臉書「Icu醫生陳志金」）

首先他提到牛排刀其實非常鈍，根本沒辦法用來進行氣切，真正氣切使用的是非常銳利的刀片，這樣一刀劃下去才能乾淨利落；再來，想要利用酒精消毒，酒精濃度最好要在75％以上，而高粱酒的酒精濃度只有58％，所以這樣完全無法殺菌消毒；而真正遇到異物梗塞時，應該採取哈姆立克急救法而非氣切。

此外他也強調，緊急氣切手術一般是在戰地、車禍或是災難現場才會施展，而醫院內的氣切通常都不具有急迫性，而是在長時間需要插管的病人，把口腔內的管子，轉換成脖子上開的洞口使用。除了解釋疑點外，陳志金也建議「這些醫療相關的劇情，還是要諮詢一下專業人員比較好，以免誤導民眾，因為誤解而干擾醫療」。（編輯：楊智傑）