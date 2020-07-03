NOW早報／三倍券該綁哪張信用卡？神人「一樹狀圖」揭密

原 PO 在 PTT 八卦板表示，自己前幾天連假閒來無事，加上同是金融業，有很多家人、朋友都在問振興券如何綁信用卡？由於這次振興券各家資料都很凌亂，官網也未必有資料，因此他便自製了「信用卡參考樹狀圖表」，提供給大家參考，只要依照自己的消費習慣來選擇，就能得到最佳解答。而從原 PO 製作的圖表可見，紅色框是各家銀行信用卡，藍色框是相關條件，原 PO 認為，渣打或星展這次條件最少，算是新戶入手很好的選擇，但星展要注意申辦卡別及刷卡通路（百貨、旅遊、3C、 餐飲），刷對通路才有額外的 500 元（不然僅有 1388 ）。

▲許多人對於三倍券要綁定哪張信用卡毫無頭緒，有網友就自製了「信用卡參考樹狀圖表」，提供給大家參考。（圖／翻攝自 PTT ）

此外，凱基則無須考慮刷卡通路，只要綁完街口、Line Pay、Google Pay、Apple Pay 各自刷滿 1000 ，即符合資格，且不限名額，舊戶若沒綁過也是同享優惠，他個人就打算選凱基綁；玉山的部分，很直接就是刷滿送 1000；台新限前 1 萬名 +400元、前 2 萬名 +300 元，但他認為「以台新的卡友數來看，很難搶到名額」；至於匯豐則要綁換匯 5 萬跟總資產達 50 萬，才有 1500 元，條件符合的可以參考。而舊戶方面，原 PO 僅列出回饋大於 300 元的，但可能有一些通路或名額限制， 需自行上該銀行官網查詢。

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／翻攝自彭博社）

▲前總統李登輝。（圖／取自李登輝臉書）

高鐵行駛從台北南港至高雄左營，是許多人南北往返的主要交通工具之一，縮短了南北兩地的距離；不過， 30 日一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，搭乘南下列車途中，意外聽見「詭異水聲」，回頭一看當場嚇傻直呼「不知道行李主人會不會瘋掉」，貼文曝光隨即引發眾怒。

女網友表示，當日搭乘南下車次 295 高鐵，竟在車廂內聽見「詭異水聲」，好奇回頭一看，竟目睹一位身著黑衣、戴眼鏡，疑酒醉的男性乘客，在行李放置處「就地直接解放」，嚇得直嚷「那裡還有遭殃的行李，辛苦高鐵車長小姐及清潔人員了！」

▲ 30 日一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，搭乘南下列車途中，意外聽見「詭異水聲」，回頭一看畫面當場嚇傻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲峮峮在日本有相當高的知名度。（圖／翻攝峮峮 IG ）

振興三倍券 1 日正式上路，各大超商預購實體券及數位綁定信用卡都很「卡」，而對於到底該綁哪張信用卡，網友們都議論紛紛，一名從事金融業的網友就在 PTT 貼出一張「樹狀圖」，教大家快速選出最佳銀行，讓鄉民看後全都讚翻，不禁大讚「神人」。今（ 3 ）日太平洋高壓較昨日增強，降雨範圍基本上比昨日縮小，但中部以北、東北部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，各地山區要提防短時強降雨，有局部大雨發生的機率；清晨至上午中南部及金門地區也可能有局部短暫陣雨；氣溫方面，高溫將比昨略高，未下雨時仍悶熱，各地高溫約在 33 至 35 度，特別是台北盆地、南投、中南部近山區的平地和河谷及花蓮縱谷有局部 36 度以上高溫發生的機率，外出需留意防曬並多補充水分。《港區國安法》（港版國安法）前天（ 6 月 30 日）晚間正式生效，北京定意推行該法的決心與速度讓各界譁然，而條文除了凸顯香港自治與自由倒退之外，讓各國震驚的是內容竟然還涉及「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人在香港特別行政區以外」也不得干犯該法，等於是把全球都框進《港區國安法》的執行範圍。美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）痛批，中共此舉冒犯了所有國家，將祭出更多制裁措施。考試院前院長邱創煥昨天（ 2 ）病逝台北，享耆壽 96 歲。邱創煥是故總統蔣經國拔擢台灣青年「吹台青」政策中，與前總統李登輝、司法院前院長林洋港同為早期受提拔的台籍菁英之一，但邱創煥生前在自傳曾透露，李登輝「騙過他一張辭呈」，讓他在大位上兩頭落空。中信兄弟啦啦隊「 Passion Sisters 」的峮峮在台日擁有高人氣，尤其是她跳舞時很多球迷都特地關注，日本媒體《 Full Count 》也特別刊出她最近在主場熱舞的表演。（編輯：賴詠璿）