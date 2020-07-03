搖滾精神+IT魂養出搖滾雞 兩隻雞腿熬雞湯元氣爆表

▲聽搖滾樂長大的雞頭好壯壯(圖/陳健福)

還通過SGS嚴格藥物殘留檢驗

用抗生素

天天吃得

▲搖滾雞元氣雞湯(圖/陳健福)

數小時細心熬煮和珍貴藥材，每包原氣雞湯都內含了2隻肥美的搖滾雞腿，每口都能嘗到搖滾雞的精華在舌尖搖滾，不只如此，元氣雞湯還有香菇、牛蒡、何首烏與巴西蘑菇四種口味，透過低溫迅速將雞湯美味急凍濃縮，只要簡單隔水加熱就能品嘗到元氣雞湯內充滿衝擊感的搖滾滋味！

聽說聽古典樂的乳牛乳量會大增、聽輕鬆曲調的肉豬會更快增重、聽小夜曲的雞更會生蛋，但今天如果讓動物們聽的是搖滾樂，會出現甚麼樣的奇景呢？在屏東萬金畜牧場，就有一名異想天開的「搖滾雞農」以行動給出了實驗結果！這位「搖滾雞農」陳健福曾是熱愛玩團的搖滾樂手，但撇去狂野的那一面，他也曾是行情看好的高科技產業研發工程師，為了照顧年邁雙親，回到屏東老家與數萬隻小雞為伍。即使遠離了前景看似光明的工程師一途，對搖滾樂的狂戀卻不曾在心中離去，陳健福在照顧雞隻的同時也播放著搖滾樂，沒想到這些小雞也漸漸開始跟著旋律和節奏搖頭晃腦，和他一起享受在搖滾樂的狂野之中。這些聽著搖滾樂長大的雞隻發育不但好，肉質更健美，。此外陳健福更發揮了IT專長打造全台最豪華的全自動化高科技雞舍，在每天飲用的水也都添加植物萃取精油，提供腸胃保護與平撫情緒，完全不；飼料是營養充足的玉米、大豆，這些搖滾雞可是自然又健康。這些搖滾雞成為萬金畜牧場的招牌，經