「日本人愛乾淨」疫情卻止不住？眾曝盲點：台灣人全搞錯

新冠肺炎疫情全球延燒，今（ 3 ）日東京的新冠肺炎確診人數單日突破百人，已經是連續兩日破百人染疫，外界也不禁憂心是否已經出現第二波疫情。對此，有網友在 PTT 八卦版提到，日本衛教和國民衛生習慣優良，為何疫情卻止不住？貼文立刻引發熱議，許多網友反曝「背後盲點」。
綜合外媒報導，日本東京都知事小池百合子今日宣布，本日東京的新冠肺炎確診人數單日逾百人，雖然詳細人數尚未確認，但目前預估可能超過 120 人染疫，也是連續第 2 日單日超過百人確診，解封後的狀況不如預期，外界也十分擔憂日本將面臨第 2 波疫情的考驗。
對此，一名網友表示「日本乾淨整潔為什麼肺炎傳染成這樣？」提到此波疫情傳染途徑就跟感冒一樣飛沫或是體液接觸，「你說歐美人平常見面都愛親吻、擁抱，容易傳染就算了，但日本人好像沒有這種愛親密接觸的文化，日本人也很注重乾淨整潔，應該不會口水亂噴」，不禁疑惑為何日本人會如此大規模感染？
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友反倒認為「不要用台灣的標準看別人啦」、「沒爆成歐美那樣，已經是衛生習慣的功勞了」、「有大規模嗎？比起歐美超溫和的了」、「大家都搞錯啦，比起歐美好很多了」、「以台灣標準，日本表現很差；以歐美標準，日本表現非常好了」；不過，也有網友稱讚「台灣才是衛生教育最好的國家，你看哪個國家動不動戴口罩」。（編輯：賴詠璿）
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