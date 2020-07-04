沒有路線的進香之旅　為何萬眾矚目？

路線不固定的驚喜感

旅途中的母性神蹟

信徒的極度自律

白沙屯媽祖與山邊媽祖前往北港進香即將啟程，多年以來，兩位媽祖的粉紅色跑車總是成為全台注目的焦點，為什麼這個沒有固定路線的進香之旅，會被萬眾注目，而且有著數以萬計的追隨者。其實兩位媽祖的旅程會引來眾多目光以及大批信眾跟隨，除了信眾本身對信仰的虔誠外還有兩個原因，第一是路線不固定的驚喜感，第二是媽祖在旅途中展現出的人性與母性的關懷之心，第三是信徒自律之下的榮譽感。當兩位媽祖共乘粉紅色跑車起駕的那一刻，所有的路線都是由媽祖婆自己決定，沒有人知道接下來要走什麼路，會停駕在什麼地方，這是一場只知道終點的奇幻之旅，雖然大家都知道粉紅色跑車的最後終點是北港朝天宮，但中間會發生什麼事卻完全無法預料，媽祖婆今天會帶大家上山或是下海，會走大馬路還是田埂路，沒有人可以預料的到，所以旅途中才會處處充滿驚喜。但有趣的是，雖然粉紅色跑車有時會走一些較偏僻的小路，但也絕對都是信徒可以靠著雙腳或是互相扶持走完的路線，決不會有太過「硬斗」的情況發生，因為媽祖婆慈悲，會讓大家都跟得上，無疑也是一種神蹟的展現。如果說白沙屯媽祖與山邊媽祖在進香的來回路途中那些事最讓人印象深刻，大家應該都會想到這些事：幫信眾治病、聽信種訴苦、安撫受傷的「香燈腳」、幫忙安神位、到信眾的家中停駕賜福。粉紅色跑車沒有路線，但媽祖婆都知道哪裡有信眾需要祂，所以粉紅色跑車忽然停下或來個大轉彎幫信眾治病，幾乎是每年都會看到的景象，也因此有不少信眾帶著病痛纏身的家人，試圖在媽祖可能會經過的地方跪著等待媽祖，大多數的病患都會受到祂的安撫與支持，這就是媽祖婆神性與母性情懷的展現，也是大家敬愛媽祖婆的原因。台灣只要遇到神明遶境、進香，除了廟方人員很忙碌，地方環保局跟警察大哥也很忙碌！因為檢舉電話接不完，不管是噪音、煙火、路邊垃圾、騎車不戴安全帽，都會被拿出來檢討。但有許多曾參與白沙屯媽祖北港進香活動的朋友，都對徒步進香途中，信徒們自律的隊伍而感到驕傲。白沙屯媽祖與山邊媽祖的進香隊伍中，你看不到陣頭，也沒有電子花車的熱鬧場面，也聽不到音響隆隆的電子樂，以往有幾次正好走到學生考場附近，媽祖婆還會特意繞道避開考場，就怕影響考生，讓學生和家長們都十分感謝媽祖婆的貼心。有這樣的貼心的媽祖婆與自律的信徒，自然會成為人人都注目的焦點。信眾們只知道媽祖的往返時間與最終地點，至於該怎麼走全憑媽祖婆安排，也因為如此，信徒們對於兩位媽祖婆的真性情十分佩服，在這裡沒有事先安排、沒有商業活動，有的只是媽祖帶著大家走以及途中信眾彼此之間的照料，可以說媽祖婆與信眾的心是緊密連結的，這也是為什麼每年白沙屯媽祖與山邊媽祖前往北港進香時會受到如此注目的原因。（編輯／黃彥昇）