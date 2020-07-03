老眷村新風貌　「化龍一村」修復完工將委外管理

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位於於宜蘭舊城區西南端的「化龍一村」，是宜蘭縣第一處眷村，這裡更是清代「武營」所在地，日治時期為「練兵場」及「衞戍病院」，戰後聯勤電池廠搬遷至此，軍事色彩相當濃厚。縣府於104年登錄為歷史建築，106年修復場域內部分建物空間，今（109）年下半年眷舍群將完工對外開放，也將公開辦理委託經營管理。「化龍一村」是宜蘭縣第一處眷村，這個區域百年以來，都是封閉、嚴肅的軍事區位，民國104年縣府登錄為歷史建築後，即依據「文化資產保存法」規定，啟動修復及再利用計畫，於106年爭取並獲得文化部前瞻計畫「再造歷史現場專案計畫」經費挹注。宜蘭縣文化局表示，透過歷史研究重新連結土地與人民之記憶，修復場域內部分建物空間，修復經費達9,800萬元，其中「近代眷舍群」將於今年下半年正式竣工開放。縣長林姿妙今（3）日到現場視察工程進度文化局表示，為呈現「再造歷史現場專案計畫」階段性成果，並配合「化龍一村眷舍群―近代眷舍群」完工開放，縣府預計於今年10月利用部分「近代眷舍群」區域空間，辦理「再造歷史現場專案計畫」成果展，邀請民眾走進歷史現場，探索「化龍一村眷舍群」自清代以降之歷史身世及蘭陽地區二戰軍事遺產。修復完成後之「近代眷舍群」場域，也將公開辦理委託經營管理，期待熱愛在地歷史文化、具創意發想之團隊挺身加入，一起為「化龍一村眷舍群」的活化再生，挹注源源不絕的生命力。