大貨車轉彎不打燈！司機「1天收3罰單」反嗆：小心我爆衝

近年來檢舉魔人的盛行讓不少職業駕駛聞風喪膽，但若能乖乖依循交通規範，並於車內安裝行車紀錄器，既能保護自己也能保護其他用路人。而近日就有一名大貨車駕駛不但未遵守交通規範，甚至連要轉彎都不打方向燈，短短一天內就連收了三張罰單，讓他不滿嗆聲「如果知道是誰拍他的車一定要讓他好看」，掀起眾人討論。

該名大貨車駕駛在臉書表示「感謝檢舉達人讓我破了行車史上單日紀錄，三張罰單！」，並貼上自己收到的三張紅單，仔細看圖片卻發現，他被開罰的原因就包含了「直行車占用轉彎車道」、「不遵守交通標線指示」和「轉彎未依指示使用方向燈」，竟然還在底下揚言「被我知道是誰，小心我一個爆衝上去」。

▲大貨車司機抱怨自己收到三張罰單。（圖／翻攝自 PTT ）

▲大貨車司機抱怨自己收到三張罰單。（圖／翻攝自 PTT ）

對此，就有不少車友和司機建議他「還是安裝個行車紀錄器吧」、「辛苦錢啊！以後只能多多注意，避免花這冤枉錢了」、「老司機就是老司機」、「沒違規他也檢舉不了阿」、「下次卡小心欸」，而該名網友則回應「花錢消災，下次遇到糾正我錯誤的人我可要好好當面感謝他才行」。

不過也有網友看不慣司機的行為，在底下留言表示「你違規在先欸」、「哇原來有保險就能開無雙，難怪司機都沒在怕的」、「連續違規仔，牌照扣一扣算了」、「檢舉英雄，不知道救了多少人」、「不打方向燈超危險，真沒自覺」、「大車還不打方向燈，真的欠檢舉」。（編輯：楊智傑）