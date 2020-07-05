指考地理偏簡單？「口罩地圖」時事入題

大學指考邁入最後一天，地理科考試結束不少考生認為這次考題中等偏易，也反應說這次很多時事入題，像是跟疫情有關的口罩地圖，就被納入考題，台灣地理相關題目多、比例較重。在時事入題方面，新冠病毒疫情再度入題，與疫情有關題目佔了10分，另外還提到新冠肺炎肆虐，政府快速徵召各地口罩的原料生產及製造廠商，組成口罩生產國家隊還設計「口罩販售即時地圖」，考「運銷連鎖」概念，以及台灣哪個縣市是精密機械的生產重鎮，以及GIS的分析功能等。今年地理試題有2張表格、2張照片、11幅圖，考驗考生觀念是否掌握清楚。109學年度大學入學指定科目考試有4萬3753人報名；今天考歷史、地理、公民，其中地理大約有2.1萬人選考，考生認為今年題目生活化，也具有高鑑別度。全教會109指考評論中也提到，這次地理難易度中偏易，具鑑別度，符合108課綱素養導向精神，著重圖表與素養題目，而且結合新聞時事，「長江暴雨洪患」及「口罩販賣即時地圖系統」皆入題，另外圖表題仍為出題重點，約占一半以上，學生需多層次靈活思考推敲，以及題目取材多樣結合生活情境，包括商店選址、清真商品、梵谷名畫、北海道雪祭、問卷設計方法、太平洋海洋垃圾渦流、GIS行車導航系統、土地使用分區管制、災害地景影像判讀、移民議題、「金龍顯化」(泥火山噴發)等。