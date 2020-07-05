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影／這些世界著名景點你認識嗎？台灣美景他們竟認不出來

影像中心/綜合報導-2020-07-05 18:06:16
▲ YouTube頻道「三個麻瓜」街頭測驗世界知名景點，台灣美景竟答不出（圖／三個麻瓜　授權）
每個國家都有標誌性建築地標，或是特殊景點，常在地理課本中出現的世界知名景點你又知道多少個呢？YouTube頻道「三個麻瓜」整理了許多世界知名景點，並走到街頭實測，看看路人認識幾個知名景點呢？

▲三個麻瓜街訪，詢問是否認識美國帝國大廈（圖／三個麻瓜　授權）
▲三個麻瓜街訪，美國帝國大廈路人不認識，哭喊好難（圖／三個麻瓜　授權）
 

「三個麻瓜」時常到街頭進行大會考，過去考驗路人知名品牌名稱、知名人物名稱...等，這次他們統整「世界知名景點」，要考驗路人認識多少。題目中包括義大利的比薩斜塔、復活節島的摩艾石像、埃及的人面獅身像、英國的巨石陣，這些題目也讓路人們大喊：「奇怪都看過！然後都不知道叫什麼名字！」

▲「三個麻瓜」街訪，是否認識復活節島的摩艾石像（圖／三個麻瓜　授權）
▲「三個麻瓜」街訪，路人想不出摩艾石像的名字（圖／三個麻瓜　授權）
 

影片最後的題目，是一張美麗高山的圖片，路人們的答案盡是國外高山，「喜馬拉雅山」、「珠穆朗瑪峰」，最後一揭曉答案，原來是台灣第一高峰「玉山」，一位路人更意外說：「玉山的步道是我爺爺走出來的。」讓主持人非常驚訝。

影片PO出後，許多網友在下方留言說：「真的好簡單好好玩，我都猜對耶」、「地理超爛的我，竟然只有羅浮宮沒看過，其他的想一想竟然都答對，甚至還有秒答的」、「幾乎都還給老師了」，而影片中一位路人所提到：「玉山的步道是我爺爺走出來的。」本人也在下方留言解釋：「我爺爺走的是雪山北線，我記錯了，爺爺年輕的時候當過日本兵，經歷台北大空襲，壯年時期喜歡上山打獵跟爬山」（影音編輯：劉俊佑）

 

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