攜手拚觀光！故宮與嘉義縣市簽合作計畫　免費遊故宮南院

國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，推動「故嘉愛嘉・宮創嘉話」計畫，今（5）日由院長吳密察與嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁在故宮南院共同簽署合作計畫，結合嘉義特色及產業，在文化教育、交通串連及觀光振興上攜手合作，藉此振興嘉義觀光，帶動故宮南院人潮、拉抬暑期觀光。故宮表示，此次故宮與嘉義縣市政府共同拉抬暑期觀光，在今年7月1日至8月31日暑假期間，只要憑在嘉義縣市合法旅宿業住宿證明或訂房訂單，即可在住宿當天或隔天，兌換故宮南院免費參觀券。故宮也預計未來將與嘉義縣市政府合作推動交通串連方案，連接故宮和高鐵嘉義站、嘉義火車站等交通樞紐，並連結到嘉義市熱門文化景點-檜意森活村，一趟「宮城連線」，直達2個熱門景點。另外由故宮南院推出的「百萬學子悠遊博物館」專案，與嘉義縣市政府深度合作，除了邀請嘉義學子來參觀故宮南院，還加碼推出「故宮進校園」，把故宮展覽送進嘉義國中小校園，讓孩子們可以先體驗再來參觀。至於配合暑假強檔推出的旗艦活動「2020夏日親子藝術月」，將在7月10日開跑，今年嘉義縣消防局也加入夏令營活動行列，包括實境解謎、密室逃脫、親子繪本營及藝術工作坊等活動，即日起陸續開放報名，每天開館到下午6點，週一不休園。不只平面展出，白天有動感水舞秀，夜間還有3D水幕炫光魔鏡秀以及無人機群飛燈光秀，自昨日起到8月底，每天上午10點50分起到下午6點30分，每隔20分鐘就能看到一場水舞秀，每場演出5分鐘；每天晚上6點50到9點30分，3D水幕炫光魔鏡秀，每場演出12分鐘。無人機群飛燈光秀首場展演在昨晚登場，接下來的場次分別為7月11日、8月15日、8月22日晚上的7點40分到7點50分登場；7月18日及7月25日則巡演至嘉義市的港坪公園、嘉義縣布袋的高跟鞋教堂；8月9日的晚上8點到9點10分則在南院園區的北側慶典花園起飛。