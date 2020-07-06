狂投履歷全沒下文！過來人曝「崩潰真相」：一招可以解

▲一名女網友在 PTT 女孩版提到，最近一直投履歷找工作，但不論是正職、工讀都沒有下文，為此感到十分沮喪，貼文求助廣大網友，意外釣出過來人曝背後崩潰真相。（圖／翻攝自 PTT ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。近日，一名女網友在 PTT 女孩版提到，最近一直投履歷找工作，但不論是正職、工讀都沒有下文，為此感到十分沮喪，貼文求助廣大網友，意外釣出過來人曝背後崩潰真相。原 PO 提到，最近一直狂投履歷都沒下文，依照自己的學經歷，能投的全都投了，且不只是正職工作，連打工的也有，卻大部分都連讀都沒讀，甚至是已讀不回。她難過的說「乾脆投看看保全，只是不知道女生投保全有機會嗎？我看保全業一直在找人」。原 PO 苦惱表示「找不到工作一天，母親就唸一天」，且連畢業證書也還沒拿到，心情十分煩悶」，無奈直嚷「一直找不到工作真的很痛苦，是要怎麼辦？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「投餐飲呢？或加油站，不過加油站很熱」、「不要用同份履歷投多間，根據不同公司寫」、「覺得疫情這期間真的不好找工作」、「加油，今年真的很難」、「其他平台也投投看」、「履歷可能不夠吸引人？針對不同公司職位，可以多寫展現不同特質的履歷」。不過，有網友點出崩潰真相「很多都掛名目而已」、「有些只是掛爽的，其實根本沒缺額」、「直接去外面找，投履歷蠻沒效率的，看到喜歡的直接打電話去問」、「打電話去確認比較準」。（編輯：賴詠璿）