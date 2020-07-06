舊的LINE貼圖不想要？回收「換10代幣」　活動2.0別錯過

▲「貼圖換代幣 2.0 」活動，讓民眾購買後，舊的貼圖可以回收轉成 10 枚代幣。（圖／翻攝自 LINE ）

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體 LINE 甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動；不過，你知道 LINE 貼圖竟然也能回收變回代幣嗎？LINE 官方將推出「貼圖換代幣 2.0 」活動，讓民眾購買後，舊的貼圖可以回收轉成 10 枚代幣。LINE 先前也曾推出回收貼圖換代幣的活動，近日又將推出「貼圖換代幣 2.0 」，有別於上次採隨機選取用戶的方式，僅收到訊息的用戶可以參與，活動期間內選擇符合活動限制、想要斷捨離的貼圖，每組貼圖組可換 5 枚 LINE 代幣，兌換無上限，本次則改為人人皆可參與。據了解，本次活動預計於 7 月中下旬開始，且活動每組貼圖回收預計可兌換 10 枚 LINE 代幣，凡是於 7 月 5 日 23:59 前，加入「貼圖最前線」官方帳號好友的用戶，即有機會參與此次貼圖換代幣活動。不過，用戶要注意切記不要封鎖官方帳號，才能收得到活動訊息，並避免因版本過舊而有無法參加活動的狀況發生，記得將 LINE 更新至最新版本，而 LINE 官方也指出，兌換代幣數量以及活動詳情仍以實際活動公告為主。（編輯：賴詠璿）