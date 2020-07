三倍券綁銀行卡再刷「指定支付」 　四重加碼回饋賺最大

政府振興三倍券昨起正式上路開放數位綁定,多家銀行信用卡傳出瞬間秒殺。HAPPY GO整合遠東集團資源,推出「HAPPY GO Pay 振興經濟學」方案,祭出加碼回饋高額點數和百貨通路現金抵用券,就是要讓消費者同時享有政府補助、銀行回饋、加碼點數及通路優惠等四重超值回饋!凡以HAPPY GO Pay十家合作銀行各指定頁面登錄信用卡振興券方案,並於7月15日起在遠東零售通路、遠傳電信以HAPPY GO Pay使用該張信用卡累積消費滿三千元,且符合銀行信用卡振興券回饋資格者,就可額外獲得點數700點,相當於特定檔期於遠東集團指定通路350元的購物金,再享遠東百貨、遠東SOGO、Big City遠東巨城購物中心、city’super、愛買與The Mall遠企購物中心等集團通路的振興加碼活動,最高可獲得100元現金抵用券,全力搶攻振興券商機。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧客經事業部副總經理李明城表示,上半年疫情關係,大幅提升行動支付的使用率,選擇數位綁定振興券方案不僅能做好防疫工作,優惠更勝於紙本振興券,若是選對信用卡綁定行動支付,也會比直接刷卡獲得更高回饋,對消費者具有一定的吸引力。HAPPY GO Pay整合自家點數及遠東集團各通路加碼優惠,另提供十家配合銀行作為綁定選擇,消費者取得容易且不受空間與時間限制,提供最完善的數位振興體驗!「HAPPY GO Pay 振興經濟學」方案,提供遠東銀行、花旗銀行、第一銀行、新光銀行、滙豐銀行、中國信託商業銀行、華南銀行、聯邦銀行、台新銀行、玉山銀行(限玉山幸運PLUS鈦金卡)等十家合作銀行進行綁定消費,凡符合上述銀行振興三倍券回饋資格者,若以該支付消費,可額外回饋點數 700點。各家銀行的加碼優惠包括: 遠東銀行綁定該支付刷卡滿額點數最高14倍,新戶加碼點數最高30倍;花旗銀行、華南銀行最高回饋350元刷卡金;新光銀行享330元刷卡金;中國信託商業銀行抽2000台Switch遊戲機;第一銀行、匯豐銀行、聯邦銀行、台新銀行皆回饋300元刷卡金;玉山銀行於9/30前消費可享1%現金回饋。另外,到遠東百貨使用HAPPY GO Pay單筆消費滿3,000元,可獲得100元抵用券;遠東SOGO單筆滿2,000元即贈100元電子抵用券;Big City遠東巨城購物中心單筆滿3,000元贈炒黑糖珍珠鮮奶2杯;city’super單筆滿2,000元贈50元抵用券;愛買單筆消費滿3,000元加贈點數60點;The Mall遠企購物中心當日單筆消費滿3,000元送100元遠企現金券。此外,7/15起至9/30止,每週三使用該支付消費再享會員日點數3倍送。註:銀行回饋內容、實際限量名額及額滿狀況均以各家銀行公告為主。