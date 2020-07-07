白沙屯解封進香／媽祖疼惜農民！堅持停駕西螺果菜市場

▲媽祖帶領香燈腳們逛舊西螺果菜市場。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲西螺果菜市場攤商全體敬拜媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖與山邊媽祖於上週日（5日）凌晨02點15分準時起駕前往北港進香，今（7）日邁入第三天行程，兩位媽祖共乘的「粉紅超跑」於凌晨03點整準時起駕趕路。相信參加過白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動的香燈腳都知道，「粉紅超跑」的路線是不固定的，全憑兩位媽祖的心情，想走哪條路線、想在哪裡停駕休息，除了兩位媽祖之外沒有人知道。若你是守在電腦前的「網路香燈腳」，不知道你是否有注意到今（7）日的路線有一大亮點，那就是「市場」。在正式進入雲林縣前，兩位媽祖先是在彰化的北斗大市場停駕30分鐘，在進入雲林縣西螺鎮後，兩位媽祖又領著香燈腳們繞到西螺舊果菜市場「逛市場」，市場攤商們和買菜的群眾見到女神駕到，無不驚訝萬分。早上約10 點30分，白沙屯媽祖、山邊媽祖又進到西螺果菜市場，原本只是停駕30分鐘，休息時間結束後，轎班人員扛起神轎，媽祖卻怎麼也不願意前進，不久後便決定停駕休息至下午三點，讓早起的轎班人員和香燈腳們午休。西螺果菜市場的攤商們更集合起來一起敬拜媽祖，農民們全都相當感動，因為今（2020）年上半年遭受新冠肺炎疫情影響，餐飲業、旅宿業生意慘淡，也連帶影響到果菜價格下跌，再加上大雨肆虐，農民們甚至無奈放棄採收，日常生活受到嚴重影響。白沙屯媽祖、山邊媽祖在進入受衝擊最大的雲林縣後，前後進入果菜市場，甚至堅持停駕西螺果菜市場，也被信眾們視為是媽祖不捨、疼惜農民的辛勞，特別待久一點為農民們加持賜福。（編輯：連宜方）