拚111年中小學冷氣普及化　台電：需增設20萬台

行政院長蘇貞昌今（7）日宣布，全國中小學要在111年前，不分城鄉加裝冷氣，班班有冷氣吹；台電公司對此表示，將全力配合政策，成立「校園電力系統改善專案推動小組」，優先強化學校周邊外線設備，並協助檢查學校內線安全，在經過初步盤點後，需增加15萬台新冷氣、汰換5萬台舊冷氣，用電量約增加30萬瓩。台電表示，先前已協助教育部盤點校園電力系統改善，其中即包含冷氣增設所需配套等前置規劃作業，同時「校園電力系統改善專案推動小組」，也已在各地方區營業處展開評估各縣市校園冷氣用電所需協助。台電說明，全國中小學尚未裝冷氣的教室約7.5萬間，每間教室2台冷氣，共需增設15萬台冷氣；另2.5萬間教室需汰換老舊冷氣，約5萬台，因此總共需要20萬台；在用電量部分，因既有老舊冷氣汰換不會增加用電，經汰換新型冷氣還可節能省電，而15萬台新設冷氣，以一台冷氣用電約2千瓦計算，用電量評估約增30萬瓩。台電也表示，全國中小學冷氣用電涉及校園外的台電線路及校園內部線路，在外線部分，台電將強化校園周遭變壓器及線路，增加供電容量、避免線路超載；同時各區營業處也會協助地方政府審查學校電力改善需求書及細部圖面；校園內線部分，台電也將檢視調整配電場所及教室線路。台電也強調，將協助學校設置屋頂太陽光電發電設備、輔導學校推行智慧節能，全力積極配合政策辦理，達成全國中小學學生在111年夏天前班班都有冷氣。