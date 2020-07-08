美國致函退出世界衛生組織！台人全驚呆：見證歷史的一刻

美國總統川普 7 日下午 2 點（台灣時間 8 日凌晨 2 點）致函聯合國，宣布明年 7 月 6 日將正式退出世界衛生組織（WHO ），消息一出，讓許多台灣網友大吃一驚，紛紛直呼「見證歷史的一刻」。

今年 4 月川普曾表示，由於 WHO 對新冠肺炎隱瞞，且處理不善，他已暫停美國對 WHO 的資助，5 月川普更揚言退出 WHO，原因是 WHO 濫用資金，且與中國大陸關係太密切，甚至讓中國大陸擁有主導權，他並要求 WHO 必須改革，否則將與 WHO 分手。

▲對於美國總統川普致函聯合國，宣布退出世界衛生組織的消息，許多網友都相當驚訝。（圖／翻攝自PTT）

如今美國正式致函通知聯合國，將於明年 7 月 6 日退出 WHO，川普指出，中國大陸已完全控制 WHO，並拒絕改革，因此美國決定與 WHO 終止關係，將資金投入他處，以滿足全球公共衛生的需求。 聯合國發言人杜雅里克（ Stephane Dujarric ）也證實，已收到川普的決定，而根據美國 1948 年加入 WHO 所制定的條件，美國欲退出 WHO 須提前 1 年通知，並履行所剩的財務義務。

對此，網友則議論紛紛，直言「真假！？」「好猛...」「說到做到欸！」「見證歷史，神川留名」、「見證歷史的一刻」、「我以為隨便說說的」、「世界真的在變動」、「 wow 2020又創歷史了」、「這個有猛，大家都覺得是玩假的」、「了不起，負責」；不過也有人認為「事實遠遠超乎想像」、「覺得川普沒連任又會加回去了，還不太樂觀」。（編輯：許苡晴）