美國致函退出世界衛生組織！台人全驚呆：見證歷史的一刻

美國總統川普 7 日下午 2 點(台灣時間 8 日凌晨 2 點)致函聯合國,宣布明年 7 月 6 日將正式退出世界衛生組織(WHO ),消息一出,讓許多台灣網友大吃一驚,紛紛直呼「見證歷史的一刻」。

今年 4 月川普曾表示,由於 WHO 對新冠肺炎隱瞞,且處理不善,他已暫停美國對 WHO 的資助,5 月川普更揚言退出 WHO,原因是 WHO 濫用資金,且與中國大陸關係太密切,甚至讓中國大陸擁有主導權,他並要求 WHO 必須改革,否則將與 WHO 分手。

▲對於美國總統川普致函聯合國,宣布退出世界衛生組織的消息,許多網友都相當驚訝。(圖/翻攝自PTT)

如今美國正式致函通知聯合國,將於明年 7 月 6 日退出 WHO,川普指出,中國大陸已完全控制 WHO,並拒絕改革,因此美國決定與 WHO 終止關係,將資金投入他處,以滿足全球公共衛生的需求。 聯合國發言人杜雅里克( Stephane Dujarric )也證實,已收到川普的決定,而根據美國 1948 年加入 WHO 所制定的條件,美國欲退出 WHO 須提前 1 年通知,並履行所剩的財務義務。

對此,網友則議論紛紛,直言「真假!?」「好猛...」「說到做到欸!」「見證歷史,神川留名」、「見證歷史的一刻」、「我以為隨便說說的」、「世界真的在變動」、「 wow 2020又創歷史了」、「這個有猛,大家都覺得是玩假的」、「了不起,負責」;不過也有人認為「事實遠遠超乎想像」、「覺得川普沒連任又會加回去了,還不太樂觀」。(編輯:許苡晴)