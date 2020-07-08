如置身五星級飯店　回家洗澡也能成為一種期待

▲現代化的智慧定溫龍頭相當便利，不僅低鉛無毒，同時兼顧操作的直觀性與環保、省水、溫控、安全等優勢。（圖／資料照片）

▲楠弘廚衛代理德國頂級衛浴品牌「GROHE」已有30餘年時間，該品牌憑藉著工藝設計在國際間獲獎無數，至今已獲得超過350個設計與創新獎項。（圖／資料照片）

▲即日起至九月底，凡消費達指定金額，還能即享限量好禮。（圖／資料照片）

家，是在一整天忙碌後，可以短暫獲得休息放鬆的地方，加上炎熱的夏日到來，連日高溫總讓人汗流浹背，於是好好洗個澡，沖淨一身的疲憊與黏膩，就成為每天回家時最開心的期待。相信許多人到星級飯店住宿後，都忘不了高級衛浴帶來的舒適感受。近年來隨著科技進步與環保意識的抬頭，智慧溫控（恆溫、防燙）、低鉛無毒的水龍頭以及智慧沖洗的免治馬桶等，已是家中常見的配備。過往的龍頭設計，可能因為材質或長期使用，難免會有水垢、汙垢、耗損等問題，但現已有優異的材質與改良的電鍍技術，輕鬆就能讓龍頭常保如星閃般的亮麗；智能抗菌的免治馬桶，也進化成能依照不同使用者的需求來切換模式，增添享受潔淨生活的美好心情。現在一般新建的大樓，建商多半會配好基本的衛浴設備，雖然像馬桶、面盆這類耐久的瓷器，在保養得宜的情況下不太需要常做更換；但較常耗損的五金類產品，或面對有老屋翻新需求的家庭來說，選擇品質與設計俱佳的產品，以及有信譽的廠商來選購，即便日後真有維修或是零件的需求，才不至於求助無門，真正安心、放心的享受舒適居家生活。代理衛浴設備已有40餘年經驗的楠弘廚衛受訪時表示，「選購優良的產品非常重要，衛浴這類日日使用的設備，選購時也要將售服需求考量其中；像我們旗下代理GROHE品牌30餘年，該品牌是許多星級飯店指定的衛浴設備，多項產品的獨家專利，如：德國原廠製的陶瓷軸心、精確恆溫技術等，工藝相當地細膩，所以在安裝與售服上不容絲毫馬虎，因為耐用與舒適度的細節就藏於其中。」此外，因為了解消費者對於售後服務、甚至是設計裝修的需求，作為亞洲區唯一代理德國八大頂級居家品牌的楠弘廚衛在全台各要點都設有展售門市，提供產品與美學的專業諮詢與服務，讓您不用入住飯店或豪宅，也能享受完美宜人的居家氛圍。因應夏日到來，楠弘廚衛表示為回饋消費者，特別舉辦「盛夏療浴季」活動，讓全球頂級飯店與豪宅愛用的德國精品衛浴品牌GROHE，陪伴國人一同輕鬆度過酷暑熱浪，享受居家沐浴的暢快，自即日起至九月底，凡消費達指定金額，還能即享限量好禮。詳情與相關優惠可洽楠弘指定門市，或上楠弘官網或粉絲團查詢。

盛夏療浴季▶︎▶︎https://lihi1.com/1EzJU

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