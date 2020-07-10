「水澍之間」1字頭超甜房價　首購族輕鬆入手無壓力

▲坪數規劃23 -56坪、2-4房產品，4房雙主臥三套衛浴設計，滿足三代同堂的需求。（圖/公關照片）

基地面積約1736坪，建築蓋至五棟，地上15樓、地下3樓，社區共227戶，9樓以上高樓層戶部份位置可享台北港海景。坪數規劃23 -56坪、2-4房產品，4房雙主臥三套衛浴設計，滿足三代同堂的需求，無雨遮設計，公設分為動態與靜態，有大廳、交誼廳、遊戲區、瑜珈教室、健身房等。

專案經理表示，能夠在市中心用每坪不到20萬的房價買到新成屋，在台北來說幾乎是不可能，只有在八里才能找尋的到，對於首購族來說沒有經濟上的負擔，未來八里的房價更有可能增值1至2成，現在入手是非常好的時機。

▲無雨遮設計，公設分為動態與靜態，有大廳、交誼廳、遊戲區、瑜珈教室、健身房等。（圖/公關照片）

接台64線、台61線，車程約25-30分鐘即可與台北市串連，台61 前往桃園約25分鐘，南來北往非常快速。

在台北與新北的高房價效應之下，購屋族幾乎都向外尋求更便宜又有著同樣生活機能的住宅區域，但無論是新莊、蘆洲、泰山甚至是林口，房價也逐漸升高，放眼望去，目前在台北能夠以每坪「1」字頭買到新建住宅，只有非「八里」莫屬。八里目前在中央政府的積極規劃之下，未來將打造出淡海新市鎮與台北商港重劃區，也正因如此，許多建商看好未來發展商機，紛紛進駐購地，推出新建案，但重劃區尚未建構完成之前，生活機能對於購屋族來說，成為最大的考驗之一。位在舊市區中山路一段中的「水澍之間」正是結合了生活機能與休閒機能的一塊區域，水澍之間位處於市中心區域，即可享有便利的生活機能，不僅與全聯比鄰而居，便利超商更是只有一步之隔即可到達，每天採買附近就有下庄市場，想到台北商港重劃區走路也只需5分鐘；開車族只要不僅如此，水澍之間週邊擁有許多休憩機能，包括有挖仔尾紅樹林保護區、觀音山風景區熱門的打卡地點有雷朗園區、八里文化公園、米飛露營園區、十三行博物館等休閒區域，淡海輕軌工程也將連結淡水與八里之間，未來將可以享受輕鬆自在的輕旅遊行程。