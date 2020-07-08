中小學裝冷氣！彭啟明建議：積極面對氣候變遷會更有高度

▲彭啟明發文全文。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

行政院長蘇貞昌昨（7）日宣布，將編列 323 億元預算，支持教育部進行高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設，並要求教育部務必於 2022 年夏天前全數裝設完畢，讓不分城鄉的學生在上課時都能吹冷氣。對此，氣象專家彭啟明表示，三百多億不是小錢，如果能把氣候變遷的因應放入，帶動社會改變，會有更不同的高度。蘇貞昌表示，與總統蔡英文討論、並經過跨部會審慎的財務規劃後，政府決定用兩年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，在校園內增加智慧節能設備、規劃太陽光電屋頂，再全面加裝冷氣。彭啟明今（8）日在臉書透露，去年底台灣防災產業協會同意，年初將台灣進入氣候緊急狀態的記者會宣言中，幾位專家就提醒，政府不能夠把面對極端化天氣的因應，只有在中小學教室裝冷氣。彭啟明指出，這是他第一次看到蘇貞昌在任內提到「氣候變遷」，但彭啟明提醒，台灣各地面對高溫的情境不同，應對策略也不一樣，三百多億不是小錢，未來電費誰來付？彭啟明也建議，如果蘇院長能把氣候變遷的因應放入，學校的綠能轉型、植樹綠化、保護學童下一世代的氣候正義及防災能力提升等因素放入，帶動社會改變，會有更不同的高度。「蘇院長想到小朋友面對酷暑難耐，很讚，如果更積極面對氣候未來，會更讚讚讚！」（編輯：倪浩軒）