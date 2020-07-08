房市會有「報復性買盤」？專家曝真相：請當聰明消費者

▲Sway 發文全文。（圖／翻攝自 Sway 房市觀測站臉書）

台灣房價居高不下已成近年最大民怨之一，受到新冠肺炎疫情衝擊，本來預期房市會大受影響，但隨著台灣疫情趨緩、政府推出多方措施刺激經濟，市場又開始流言四起，有聲音認為房市將迎來「報復性買盤」。真的如此嗎？知名房市專家 Sway 直言，實價登錄的低價還是一直有出現，代表還是有人這樣成交，呼籲大家當一個聰明的消費者，把「買房當成作戰」，比氣長、比誰撐得住。Sway 昨（7）日在臉書發文表示，現在市場上的屋主心態就是：我的房子全天下最好、賣房子的時候一定要加價賣、不買拉倒一定有人會出到比這個更高的價格。買方心態就是：啥爛房子賣這個價格？你黑心啊？這房仲是不是跟屋主一夥的只想要我加價？照著實價登錄低價打折出，怎麼都買不到？雖然買賣雙方立場截然不同，但 Sway 強調，「房價就是這樣慢慢地搓下來。比氣長、比誰撐得住、比誰蒐集到足夠資訊。買房子就是一個作戰」。Sway 指出，實價登錄的低價還是一直有出現，代表還是有人這樣成交。「是不是你？通常不是，大概六成的人撐不久，一點點誘惑比如事業線，比如唬爛你這裡有報復性買盤，你就投降了」。那些低價是怎麼來的？ Sway 認為，會賺錢的通常都是閉嘴，慢慢地出價，保持耐心。反觀那些買高的人，則多是看屋累了、或是懶得做功課。 Sway 最後呼籲，「請當一個聰明的消費者，現在房屋到處都是，雖然開價都是天價，但是他會自己掉下來的。」（編輯：倪浩軒）