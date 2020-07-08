疫苗開發挨轟太慢　陳時中：臨床試驗人數門檻降到1300人

先前食藥署表示，將提供10億預算，來協助國內新冠肺炎疫苗的研發，而且目標設定將在明年1月問世，遭前疾管局局長蘇益仁質疑疫苗開發進度太慢了，應該要在今年10月前產出疫苗，建議採「緊急使用授權」，加速臨床試驗。
對此指揮官陳時中表示，對於疫苗開發的緊急使用授權(UA)，有需要會隨時來啟動，這是在法規上，一點問題都沒有，有需要就能啟動，行政上面相關準備都準備好了。
陳時中還點出，原來臨床要做到Face 2、Face 3（二期、三期），現在會重疊來做，會產生的風險就是要用政府相關補助來降低，但基本上決定不用做到臨床三期，讓它做到臨床二期就可以授權、加速審查，而且食藥署經過討論後，決定降低試驗人數門檻，以試驗組1000人、對照組300人，接近國際數目的方式進行，並依狀況來滾動式修正。
另外針對疫苗開發進度，陳時中表示，國內疫苗有10種在研發中，不過目前看來比較有希望的有4種，是我們扶植的對象，之中有2種在6月底已經提出第一期臨床實驗計畫，在資料完備狀況下，就會給予一些相關補助，讓國內疫苗廠商財務得到補助，沒有後顧之憂。陳時中還強調，FDA也會派人進駐廠內，將法規等相關問題即時解決。
陳時中也說，如果做得出來，初始100萬劑希望廠商們先來報價。至於國外疫苗部分，陳時中也表示對於國外疫苗也有持續關注，未來不排除接洽搶購，或是採購原液，回台分裝，甚至是爭取授權製造。
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