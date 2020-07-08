屋內抽菸被檢舉「見笑轉生氣」！癮君子39字開嗆：給我錢

抽菸有害健康，對身體更是一大負擔，而二手菸、三手菸更是比一手菸還要毒，不僅影響自己，也危害暴露在煙霧中的旁人。有名網友發文並且附圖，透過照片看到這名癮君子住戶手寫一張公告，並貼在電梯內，「你到底是哪一戶，出來當面跟我對質」。
網友在臉書社團《爆廢公社》 PO 文貼出照片「現在在室內抽菸的，可以比較大聲喔」，一名租客不滿抽菸被人檢舉，怒嗆「你怕菸味，你不適合住在社區大樓！你應該住在獨棟獨院」，還說「不然就是你給我錢，還有押金 2 個月的錢，我二話不說馬上搬家，你就不會聞到菸味」，甚至揚言要提告對方精神賠償。
貼文一出，網友們也不滿表示「這麼囂張啊」、「直接檢舉了吧」、「邏輯有問題」、「聞到煙味會被告成唷」、「抽菸才需要去住獨棟獨院」、「一個見笑轉生氣的例子」;但也有網友認為「抽菸是人權，為什麼不能在自己住的地方抽煙」、「在家抽菸到底怎麼了？現在連躲在家裡做自己想做的事情都不行了嗎？」。
根據《菸害防制法》裡，高中職含以下校園全面禁菸，大專院校室內禁菸，室外須於吸菸區才可抽菸；醫院、電影院、餐飲店、大眾運輸工具等場合全面禁菸。違者罰 2 千到 5 萬元;《公寓大廈管理條例》則是明定「住戶不得任意丟置垃圾，排放各種污染、惡臭物質」，管委會可制定公約，要求住戶在吸菸區才可吸菸，違規住戶可報主管機關罰 3 千到 1.5 萬元。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！