女學生接觸者全沒事！前台大醫：日本驗出偽陽性可能較大

▲前台大醫師林氏璧認為，日本女學生在日本做的 PCR 是偽陽性的機會比較大。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書）

先前一名在台念書的日本女學生，從台灣返日後在機場被檢驗出確診新冠肺炎，引發國人高度關注。中央流行疫情指揮中心今（8）日宣佈，女學生相關接觸者以及同校曾出現呼吸道症狀者，共檢驗了 213 個人都沒有驗到新冠抗體，認定此女學生並未在台灣傳染給任何一人。對此，前台大醫師、知名部落客林氏璧認為，以目前的證據看來，日本女學生在日本做的 PCR 是偽陽性的機會比較大。中央流行疫情指揮中心今日在記者會上表示，針對該日本女學生的密切接觸者以及同校 5～6 月曾有呼吸道症狀的師生共 213 人，抽血檢驗是否擁有新冠肺炎的抗體。交由兩個實驗室總共用了五種檢測抗體的方式，其中三種檢驗方法都是全部陰性，而有兩種方式，分別各有兩位不同個案是弱陽性，但考量這四位個案在其他四種檢測方式都是陰性，判定全員最終結果皆為陰性。對此檢驗結果，前台大醫師、知名部落客林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，「以目前的證據看來，我認為日本女學生在日本做的 PCR 是偽陽性的機會比較大。」而中研院研究員何美鄉日前透露自己「差點被我國防疫成功說服，直到日本女學生案例出現」，對於何美鄉的看法，林氏璧直言「話說得太早了」，認為等到今天抗體結果出來再解讀也不遲。林氏璧強調，「如果病毒真的進了我們社區，怎麼可能密切接觸者還有兩個月內有症狀的師生都測不到抗體，完全找不到病毒存在過的痕跡呢？」林氏璧最後更指出，「就算真有日本女學生這樣一例無症狀，甚至有零星社區個案，這麼難防的病毒，我不會回頭懷疑台灣目前為止的防疫是不成功的。」（編輯：倪浩軒）