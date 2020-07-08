華航A330降落3套電腦全失效　運安會將介入調查

交通部民航局日前公告，一架國籍航空 A330 機型，降落時發生飛控主電腦 1 、 2 、 3 號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，國家運輸安全委員會昨（ 7 ）日開會決議，認為此案符合通報處理規則，後續會介入調查。據了解，該航班為 6 月 14 日華航 CI202 浦東－松山航班，機身編號 B-18302 ，當時機上有約 80 名乘客及機組員，落地時因故障，由駕駛以人工剎車進行減速，最後停在跑道末端約 9.1 公尺，並由拖車將飛機拖離跑道。民航局對此提出 4 項建議，針對 A330 機型於雨天濕滑跑道的因應措施；駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前的落地性能計算；航空公司應加強駕駛員有關於雨天濕滑跑道落地時操作注意事項；有類似飛控電腦及減速裝置機型，得參照公告辦理以維飛安。但運安會第一時間並未對此案進行調查，昨日開會決議，認為此案符合通報處理規則。運安會主委楊宏智表示，目前已經完成行政程序，會再重新檢視該案。楊宏智指出，華航第一時間通報後，判定以事件處理，但之後認為該案有深入調查的必要，以運安會高度調查，能深入了解該案會更好，依照標準程序，預計 3 至 4 個月就能有事實資料。