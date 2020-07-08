星馬日韓等18國　境外生入境鬆綁

教育部今（8）日宣布，經中央流行疫情指揮中心同意，開放境外生入境申請的國家／地區由原本的13個，納入馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡等五個中低感染風險國家，總數達到18國。教育部原本已於日前開放13個「低感染風險」國家、地區的應屆畢業生入境，今日宣布，經中央流行疫情指揮中心同意，再納入馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡等5個「中低感染風險」國家、地區，總計18地。此外，開放來台身分也從「應屆畢業生」，再進一步開放「在學學位生」。學生需先透過所屬學校申請，登機時需出示學校核發的公文及許可證明，並完成入境檢疫系統申報程序，下機後需依指示到單一櫃台報到，由輪值人員安排搭乘防疫車隊，前往防疫旅館或經地方衛政單位檢核通過之校內外獨棟或獨層學生宿舍等檢疫場所，進行14天的居家檢疫。至於是否會進一步開放「新生」來台，教育部表示，將視目前境外生返台後檢疫情形及各校防疫量能，於近期評估。目前開放境外生入境的18地包括了：越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡。另外，由於對境外生而言，防疫旅館的費用較高，包括學校主管與境外生組織都呼籲能夠開放境外生於校內獨棟宿舍檢疫。教育部高教司表示，預計今年暑假開放啟用校內外合格的獨棟宿舍和獨層宿舍，作為境外生的檢疫空間。