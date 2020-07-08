體育振興加碼！體育署發放4百萬份500元動滋券

為鼓勵民眾於疫情趨緩後積極參與體育活動，教育部今（8）日召開「動滋券」說明記者會，宣布加碼提撥運動發展基金20億元，發放400萬份500元「動滋券」，可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用，帶動運動商機。





教育部長潘文忠表示，由於疫情影響，各項體育賽事幾乎停擺，連帶影響運動產業甚鉅，因此在近期疫情逐漸趨緩下，教育部特別指示體育署從運動發展基金中編列振興預算，在三倍券以外，更針對運動產業加碼振興，希望透過發放動滋券，鼓勵民眾參與體育活動，刺激運動消費。





體育署強調，在動滋券相關設計機制上，採先登記後抽籤方式，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至網頁登錄基本資料參與抽籤，中籤者即可獲得500元電子抵用券，而在業者部分，只要是符合運動產業發展條例第4條的業者皆可上網頁登錄參與。





從7月20日至26日，身分證末碼為單數的民眾，可於周一、三、五登記，身分證末碼為雙數（包含數字0）於周二、四、六分別上「動滋網」進行登記，周日則單雙數皆可登記。將於7月28日系統公開抽籤，中籤者可獲得500元抵用額度的電子錢包，使用期限自今年8月1日至12月31日，抵用不限次數，至金額用罄為止，逾期失效。





潘文忠也特別提到，教育部發行400萬份動滋券，就是希望所有對運動有興趣的民眾都有機會獲得，也鼓勵運動產業相關業者共同響應，讓全民一起出門運動，支持運動產業振興。



