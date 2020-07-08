台灣之星8月5G開台　預約享半價吃到飽

台灣之星今（8）日通過國家通訊傳播委員會（NCC）的5G基地台架設許可，台灣之星總經理賴弦五表示，該公司將積極展開網路建設，預計將於今年8月加入5G市場。並推出「預約5G半價」方案吸引消費者。台灣之星表示，考量全台用戶使用需求及5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，台灣之星網路佈建初期將採用非獨立組網(Non-Standalone，NSA)，並規劃採用動態頻譜分享技術(Dynamic Spectrum Sharing，DSS)，動態調整既有2600MHz頻段資源；同時透過導入大數據應用，統計分析全台各大精華商圈人流量，演算出最佳基站分布點並優先布署。此外，隨著5G基地台架設許可通過，台灣之星也將原先設定的建設目標提前，預計開台時將完成包含台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等140個精華商圈與百貨周邊地區之涵蓋，並規劃在年底達成六都熱區覆蓋率近50％，並於一年內達成全台都會熱區涵蓋率80%之建設目標。為吸引消費者，台灣之星宣布自即日起推出限時「預約5G半價」，月租$699即可享5G不限速上網吃到飽，甫推出便挾帶三大電信月租費半價的磅礴氣勢掀起熱烈討論，截至今日已破萬人預約登記。另外，觀察到消費者對於5G初期網路品質的疑慮，該公司獨家推出業界唯一、時間最長「5G一個月免費試用」，無論新朋友/老客戶人人每年都可申辦一次，除享5G不限速上網吃到外，再享網內互打免費、網外/市話贈送10分鐘。