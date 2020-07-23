Ella精挑父親節禮物　試坐「按摩椅」竟被秒圈粉

▲高島與品牌代言人陳嘉樺Ella共同推薦「星空椅2.0」作為今年父親節最佳禮物，即日起至8月。（圖/資料照片）

▲TAKASIMA高島推出最愛爸爸感恩祭，到櫃上購買「愛舒服小沙發進化版」再贈送市值$10,800足部按摩機。（圖/資料照片）

▲TAKASIMA高島推出最愛爸爸感恩祭，即日起至8/9購買按摩椅送按摩椅外還有多項優惠。（圖/資料照片）

父親節馬上就要到了，不少民眾都會提前預訂慶祝餐廳跟父親節禮物，但是大多較為含蓄的爸爸們通常不會點菜「父親節禮物」，也讓不少人在下手前相當猶豫，根據最新網路票選，3C手機、按摩器材，保健品，都是父親節禮物熱門榜上前幾名，現在比起一次性吃完的蛋糕，還有只能保存與收藏的手作卡片，「實用型禮物」成了不少爸爸們的首選。尤其現代人都有睡不著、睡不好的通病，特別是爸爸們，很多人常常白天忙了一整天，晚上卻沒辦法好好入眠休息，長時間下來會導致過度疲勞堆積，每天睡醒後精神渙散，日復一日成為惡性循環。因此有醫師建議，如果有睡眠障礙的人，睡前可以多多按壓穴道，幫助身體、肩頸、手腿部充分放鬆、來達到更好入眠的效果，有良好的睡眠品質，才能為一天的工作揭開完美序幕，因此不管是按摩椅，還是各類按摩器材，都在近幾年竄升為爸爸們的收禮清單之一。重視保養體態的藝人陳嘉樺Ella本次受邀擔任TAKASIMA高島品牌代言人，日前也大方分享自己常使用「彎腰按摩法」對抗地心引力，她認為在忙碌、緊湊的生活步調之下，大家可以透過按摩放鬆，將自己回到歸零狀態，這樣面對新的一天才能活力滿滿，身為家中核心角色的爸爸們更是需要，而在試用過TAKASIMA高島旗下的明星款「星空椅2.0按摩椅」後，竟發現它超級適合當父親節禮物的。綜觀市面上按摩椅機型層出不窮，而這回Ella乘坐的星空椅2.0，是以創新的4D機芯，能鎖定穴位、精確按摩，尤其肩頸與腰部按摩效果更顯著，此外，透過身型智能偵測及感應電動伸縮小腿，可以為每個人量身打造最佳按摩位置，再加上高達12種按摩模式和零重力功能的搭配，能夠減輕身體平時所承受的壓力讓你從頭到腳徹底釋放。對應許多爸爸們因為工作長期累積的疲憊，不管是久坐或者因為長時間工作，都能讓爸爸們快速得到極致放鬆。除了「星空椅2.0」之外，不少人考量家中空間，也會選擇精緻款按摩椅，業者也推出小沙發進化版，同樣具備零重力功能，還有獨家專利「隱藏式手部按摩」，對於現代人常滑手機、使用電腦、平板等習慣，是一項相當貼心的設計，透過包覆式氣壓，充分刺激各種神經，幫助減緩日常辛勞，它會全方位按摩手心、手背和手掌，每個小細節都幫爸爸們考量進去，再加上體積也相對精緻小巧，又能充分配合家中空間，對於室內空間比較小的小家庭，無疑是個好選擇。根據電商統計，每年適逢母親節與父親節檔期，「按摩、放鬆」等關鍵字的搜索量，都會激增超過五成，再加上今年有疫情的衝擊，比起出外按摩，更多的消費者選擇購入相關器材，在家就能放鬆筋骨，也省去因疫情期間，外出與人群接觸的風險，因此按摩椅成為了今年父親節禮物推薦首選，現在TAKASIMA高島推出最愛爸爸感恩祭，到櫃上購買享有買按摩椅即贈送按摩椅的優惠，更多活動資訊請上TAKASIMA高島臉書粉專及官方網站。

想了解更多有關父親節的優惠，趕緊至

https://www.facebook.com/takasima.tw

https://reurl.cc/20dzaO