復興高中體現生命教育　「復校長」校園犬擁有全校的愛

▲復興高中校園犬-復校長去年才成為復興高中校園犬，轉眼間牠已經長成一隻健壯昂揚的大黑犬了！（圖/新北市動保處提供）

台北市復興高中去年到新北市淡水公立動物之家領養了一隻小黑犬作為校園犬，全校師生更踴躍投票為牠命名「復校長」，轉眼間牠已經長成一隻健壯昂揚的大黑犬了！

當初把小黑犬帶回淡水動物之家的彭獸醫於日前帶著藥品器具行囊，前往復興高中為「復校長」補強多價疫苗及狂犬病疫苗

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復校長開心地跑向彭獸醫，熱烈歡迎他來到復興高中

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彭醫師為復校長做完免疫注射後，也進行心肺音理學聽診、耳道及肛門腺檢查、還有心絲蟲等四合一的快速篩檢，所有跡象都顯示牠現在是隻健康快樂的校園犬。

校園犬是新北市政府動保處持續推展生命教育工作之一，除了讓溫馴親人穩定犬隻能有一個溫暖的家，也是藉由校園犬讓學生能在校園裡感受到生命教育的體現

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因緣際會之下，北市復興高中學生在淡水公立動物之家與復校長有緣相遇，擔負起校園犬大使工作，溫馴親人的牠在復興高中黃博明主任帶領下，參與每一位學生生命教育課程、校園生活互動，甚至讓許多害羞內向孩子們展露笑顏，真是無比珍貴的教學成果。

黃博明說，生命教育不僅僅是透過文字學習，人對於動物都是有關懷之心，透過校園犬實際體驗生命教育，就是最好的學習方式，在校長以及許多教師同仁贊成下，復校長來到這裡和大家串起那一份良善緣份，牠在校園裡隨時和相遇學生們互動，大熱天溜進教室吹風扇、冬陽下籃球場上慵懶的打滾，可愛的行為都在每個孩子心裏留下歡笑，無形間放鬆了學習壓力，成為每一位孩子傾訴的朋友。

動保處表示，校園犬為生命教育的一環，為愛紮根，讓每位孩子都是未來生命教育種子，配合新北市政府持續宣導「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，這包含飼主責任，落實晶片、絕育、疫苗以及照養等日常負擔。