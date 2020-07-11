北北基桃聯合晚間擴大臨檢　新北共攔查84輛違法改裝車

北北基桃10日晚間聯合執行擴大臨檢，進行同時段、多點式、跨區域噪音車夜間攔檢作業；新北市共計攔查使用非原廠或認證排氣管車輛共84輛，均將依噪音管制法規定裁罰新臺幣3,000元。新北市環保局聯合警察單位於蘆洲環堤大道、成蘆橋、五股疏洪一路、成泰路及八里關渡橋機車引道等5處噪音陳情熱區採同時段、多點式夜間攔查車輛噪音。同時段包括台北市、基隆市、桃園市亦分別於羅斯福路六段、武訓街及國豐一街等路段共同執行噪音車夜間攔檢作業。環保局長程大維強調，北北基桃同屬共同生活圈，「區域之間不是阻礙而是聯防」，且根據108年噪音車檢舉統計資料顯示，北部四市一整年之檢舉件數高達近1萬1千件，逾萬件民眾反映的心聲是新北市執行跨區域性管制噪音車的最強後盾。因此新北市不分平日或假日，結合臺北市、基隆市、桃園市四市協調採同時段、多點式、跨區域，並於陳情熱區路段進行噪音車夜間稽查作業，擴大北部四市噪音車管制成效。環保局表示，新北市為維護民眾居家安寧，對於製造噪音之改裝車輛絕對加強取締並從重處分，第一次違規將處以新臺幣3千元，若仍未改善，將提高罰鍰累罰，最高每次違規裁處新臺幣3萬元，奉勸仍在使用非原廠或非認證排氣管之車主，儘速換回原廠管或認證管，以免擾民又傷財。