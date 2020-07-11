侯友宜告別板橋47年小東門陸橋　拿手電筒照亮橋面懷念

▲侯友宜昨(10)日晚間來到小東門陸橋主持並直播拆除謝幕典禮，與民眾共同見證這座伴隨市民近50年的人行陸橋功成身退。（圖／新北市工務局提供）

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為打造板橋府中美學示範基地，新北市長侯友宜昨(10)日晚間來到小東門陸橋主持並直播拆除謝幕典禮，與民眾共同見證這座伴隨市民近50年的人行陸橋功成身退，市長也特別準備飯糰及手電筒慰問連三天熬夜加班的工人們，並贈送雞排給現場排隊民眾。侯友宜表示，為重新打造府中周圍環境，小東門陸橋是「板橋府中美學示範基地」計畫中的重要一環，經市府團隊、地方民代及小東門陸橋旁的板橋國小共同努力下，才完成陸橋拆除工程，未來附近通行環境會更加安全便利，也提升城市美觀，讓新北市能成為國際都市。侯友宜與現場懷舊民眾一同拿起手電筒照亮小東門陸橋，向這座擁有47年文化歷史的古橋做最後告別，市府及工務局粉絲專頁也同時進行線上直播，由市長一一介紹小東門陸橋紀念手電筒、樂高工程車等精美禮品，準備送給線上中獎的民眾。緊鄰黃石市場、板橋國小及板橋高中的小東門陸橋，不僅是板橋區重要的交通要道之一，更富含豐厚的歷史文化，是板橋古城門「小東門」位置所在侯友宜感謝小東門陸橋至今對市民的貢獻，但是隨著時代進步，交通道路也必須改變過去以車為本的觀念，改以人為本的創新思維，打造無障礙通行空間。工務局養護工程處表示，該座陸橋是新北市升格後拆除的第24座人行陸橋，未來市府還將陸續拆除包括三重區三重國小陸橋、忠孝陸橋、新店區大鵬陸橋、板橋區民權陸橋、土城區明德陸橋、八里區八里國小陸橋等6座，至今年底前新北市預計拆除約30座陸橋，還給市民美麗且乾淨的天際線。