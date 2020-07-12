鄭文燦參訪共融式兒童遊樂場　問題沒答好遭開紅單

▲鄭文燦與小朋友共搭雙人鞦韆，完的不亦樂乎。（圖／記者李春台攝, 2020.07.11）

▲鄭文燦參加小小警察營的活動，因為未能盡善回答出問題答案，當場被小警察開出「紅單」，要他好好休息。（圖／記者李春台攝, 2020.07.11）

桃園南崁大型購物中心斥資8000萬元，改造5500坪公園綠地，聘請德國專家設計，引進韓國、瑞典共融式遊具，昨日開幕吸引上千位民眾全家大小上場同樂，市長鄭文燦也到場。蘆竹分局主辦的小小警察營也在現場宣導交通安全，小警察們當場問了市長鄭文燦幾個問題，沒想到鄭文燦未能講出正確答案，當場收到小小警察開出的「罰單」，要求市長別太累，要多休息。無論是3層樓高約10公尺圓頂攀爬架，還是有13座各式鞦韆的公園、直排輪場、兒童攀岩場，南崁大型購物中心將原本佔地5500坪的公園綠地，規劃「共融式兒童遊戲場」、「戶外籃球場」、「直排輪場」、「圓形廣場」、「賞花步道」5大主題區，全部免費開放使用，不僅適合親子旅遊，也成為適合親子遊憩的新景點。鄭文燦應邀出席開幕活動，還和小朋友們玩起了雙人鞦韆，他表示，市府近年來推動共融式遊具，目前已完成設置37座，台茂公園是由市府提供土地，台茂購物中心斥資改造，新的消費型態將跟社區更融合，後續台茂購物中心也推出直排輪競賽、三對三籃球賽等活動，相信未來將成為生活消費體驗的新地標。除了體驗共融遊具，鄭文燦還和蘆竹分局舉辦的小小警察營學員們互動，小警察們看到市長到訪，特別準備了2個題目要考考市長，其中在被問到「過馬路要走什麼地方?」鄭文燦原本還一派輕鬆回答「斑馬線」，立馬被小警察們糾正「是行人穿越道才對！」當場就接到了小小警察開出罰單，仔細一看，這罰單上頭寫著「市長，您辛苦了」，逗趣的對話情境，也逗得現場民眾哈哈大笑。購物中心業者苗延梅表示，台茂公園自2016年開始進行設計規劃，去（108）年6月開始動工，經過將近1年時間終於完工，端午連假期間進行試營運活動，籃球場、直排輪場及遊戲場受到很多年輕朋友及父母的歡迎，下來每個周未及假日將舉辦更多精采活動，希望帶給大家更多驚喜跟歡樂。