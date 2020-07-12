不怕人擠人　郵局明早9點開放電話、網路預約領券時段

行政院推出的振興三倍券，即將在7月15日正式上路，為紓解領取紙本三倍券人潮，中華郵政公司今（12）日宣布，13日上午9時起，開放民眾以電話、官網預約7月20日以後領三倍券時段。郵局表示，民眾可在明日上午9時起，利用中華郵政全球資訊網中的「我要預約振興三倍券」專區，及0800-700-199的預約專線電話，預約7月20日以後欲前往購券的郵局及時段。在網路預約部分，選取欲前往購券的郵局及時段，並取得預約序號；電話預約則撥打專線0800-700-199，會有服務人員協助進行網路預約，民眾只需憑預約序號於預約指定日期的時段，到選取預約的郵局購券即可。現場部分，郵局將會比照口罩實名制，在15日開賣那天以身分證末一碼的單雙號作為分流依據，單號在週一、週三、週五購買，雙號在週二、週四購買，週六單雙號都能買，最多持5張健保卡購買，不過其中1張必須是本人的；也可以在郵局留下健保卡與現金，由郵局人員協助處理，等到約定的時間，憑號碼牌回到現場，領回證件與紙本三倍券。另外，全台逾1200間郵局將在18日、25日從上午9時至下午5時受理三倍券購買業務，不過延長營業時間只接受辦理三倍券業務，不受理郵政與儲蓄業務。郵局鼓勵民眾事前透過網路或電話預約購券時段，避開尖峰時段人潮，以節省等候時間。