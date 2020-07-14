馬路「隱形殺手」絆倒機車！騎士慘摔：沒注意就會GG了

▲男網友 PO 網表達不滿。 （圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

▲堆高機牙叉害騎車慘摔。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

▲男網友右腳慘摔斷腿。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

騎乘機車真的要放慢速度，格外小心！畢竟機車是「以肉包鐵」，若不幸發生意外，大多也只能自求多福。有名網友忍痛分享自己因為這個柏油路上的「隱形殺手」而慘摔斷腿，他也比喻就像腳撞到飛旋踏板，害得他右腳開放性骨折。男網友在臉書社團《爆料公社》發文，因為堆高機的腳和柏油路面的顏色相似，遠看不清楚，必須要近距離才看得到，本來騎得好好的，突然看到堆高機的兩隻牙叉橫向冒出，接著撞破機車，也撞斷他的右腳小腿，讓他不禁感嘆「隱形殺手實至名歸！」他也懇請政府能重視堆高機的路權議題，將痛感比喻成腳撞到飛旋踏板一般，而且還是 plus+ 版。他更提及，出事後，廠商只會踢皮球，司機也告訴他這裡很常發生車禍，他搜尋此地的地圖環景，果真發現堆高機滿街跑！因廠商心存僥倖、貪圖方便，造成用路人危險，也害他天天因為太痛而睡不好也吃不下，更擔心會有後遺症，並表示「開完刀住院簡直跟地獄沒兩樣」，除了不甘心，也不知司法能否還他公道。貼文一曝光，大批網友紛紛留言「開堆高機需要一個幫忙看，幫忙擋車才對」、「沒交管連三角錐或警示牌都沒有，根本害死人！」、「這已經違反道路工安法，勞檢會直接罰錢，無施工角錐、告示牌及人員引導，貪圖作業方便，佔用公共道路實施作業，跟車速無關，別亂帶風向」。事實上，根據職業安全衛生設施規則第 21-2 條第四點中就有提及，「使用道路作業之工作場所，應於車流方向後面設置車輛出入口。但依周遭狀況設置有困難者，得於平行車流處設置車輛出入口，並置交通引導人員，使一般車輛優先通行，不得造成大眾通行之障礙」。（編輯：郭佩蓉）