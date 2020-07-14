中市推動文山焚化廠汰舊換新　綠營議員抨擊：帶頭違法

▲中市綠營議員何文海等人，抨擊市府執意興建新焚化爐，是公然帶頭違法。（圖／柳榮俊攝，2020.7.14)

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臺中市政府為推動南屯區文山焚化廠汰舊換新，15日召開公聽會廣蒐民意前夕，遭民進黨市議員何文海等人抨擊，違反前市長林柏榕「不在文山新建化廠」承諾對此，環保局長吳志超強調， 文山焚化爐是汰舊換新計畫，新建一支就拆除舊爐，一切依法辦理。何文海指出，25年前，前市長林柏榕曾親口承諾，絕不會在文山地區再興建第二座焚化爐及第四期掩埋場，市長盧秀燕竟然執意違反承諾，規劃在文山焚化廠興建新焚化爐，引發南屯區居民群情激憤，他要代表地方發聲，堅決反對盧市府違反誠信之舉。何文海進一步質疑，環境影響評估法施行細則民國84年公告實施，市府於民國76年的環評影響報告書僅為「備查」非「通過」，無法視為有效環評，市府以這份報告書為基礎要興建新爐，又稱新爐燃燒量500噸，舊有的2個機組燃燒量為400噸，1天的燃燒量不超過900噸，不用環評，是帶頭違法。何文海指出，綜合專家學者探討意見，不論從都市發展、人口變化、環境評估等方面，南屯地區都不適合再興建焚化爐，至於原有文山焚化爐，居全國第二老舊，長期汙染空氣，當地居民深受其害，實應依退場機制退役，而非舊地新建，方能符合社會期待。

台中市環保局回應，台中市為全台第二大城市，隨著人口成長、工商發達，垃圾量的成長對環境帶來負荷，為解決廢棄物，市府推動文山焚化廠「汰舊換新」計畫，增加綠能發電，除了照顧地方權益，也解決廢棄物去化問題。





針對文山廠環評，環保局指出，文山廠在民國76年已完成環境影響評估作業，提報「台中市垃圾焚化處理廠工程環境影響評估報告」，同年7月市府召開審查會同意備查後興建，整體工程84年5月1日完工，興建時均依當時的法令規定辦理。





環保局也強調，環境影響評估法雖在83年公布施行，依據該法規定，文山廠的環境影響評估書件為環評法施行前所完成，經市府審查且作成結論，程序完備，該環評書件已具效力。



