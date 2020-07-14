喝了咖啡卻還是精神渙散？專家曝「正確喝法」：效率特高

▲招名威發文全文。（圖／翻攝自「招名威教授 毒理威廉」臉書）

越來越多民眾習慣在早上喝咖啡來提神，但你知道如果想要維持一整天的工作效率，正確的喝法是什麼嗎？中原大學生科系副教授招名威表示，咖啡若喝錯方法，會讓你「整天都很累」！招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文教大家喝咖啡，招名威指出，一大早就灌兩、三杯咖啡的確會讓人清醒，但沒多久「你的精神就會開始渙散，會讓你整天都疲勞地、慵懶地拖磨過一天」。為何如此？招名威解釋，大腦的中樞神經系統，在我們剛起床的時候，會分泌一種名為「adenosine嘌呤核苷酸」的神經調節物質，本來是發揮鎮定作用的，但如果這時候喝了好幾杯咖啡，咖啡因會阻斷 adenosine 的合成，干擾鎮定作用，產生興奮的效果，所以讓你清醒了。但是差不多三四個小時後，咖啡因量過了血液中的最高峰值濃度，又會再度讓你覺得昏沈想睡覺。所以正確的喝咖啡提神方式該怎麼做呢？招名威說明，根據哈佛大學研究，喝咖啡也必須「少量多餐」，若習慣喝三杯咖啡的人，就可以在早上起床喝一杯咖啡，而把另外兩杯的量分佈在其他兩個時段，比如午餐和下午茶時間。「每次慢慢飲，穩定喝進咖啡，穩定阻斷 adenosine ，不會讓身體一次吸收這麼多的咖啡因，也可以維持你興奮的精神，工作效率特高，不再想昏昏欲睡。」（編輯：倪浩軒）