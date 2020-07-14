快訊／樂生案爆爭議　陳時中親現身：不抗告了

台北高等行政法院，日前針對「樂生懸空陸橋環評案」做出裁定，要求衛福部暫時停止「樂生療養院入口景觀工程」，但因為收受公文以及廠商溝通問題，竟在日前舉行開工儀式，造成部分院民反彈，對此衛福部今（14）天邀請樂生院民以及部會單位召開座談會，部長陳時中也在會後親自現身說明。樂生保留自救會和青年樂生聯盟，先前以六步一跪的方式，從行政院一路走到衛福部，向衛福部抗議，希望立即對陸橋停工並放棄抗告，對此陳時中也表示，部內決議不再抗告，會暫緩施工，一切靜待司法判決後，再來依法行政。另外針對樂生院民訴求，陳時中表示，主要院民希望盡快完工、工期不要拖太長，還有院民關心納骨塔，希望興建可以及時完成，這部分衛福部也承諾會積極跟縣市政府溝通，新北市政府也表達會全力協助。另外陳時中解釋，針對樂生院民，本來就協定17號要召集一次協調會，不管生活照顧、工程進度等，本來就排定希望能夠協調溝通，但是因為上禮拜法院裁定下來，所以將會議提前，來參酌大家的意見，並不是外界傳聞的「陰謀論」。針對青團控訴衛福部身為主管機關，不顧司法禁令、放任下屬單位動工，陳時中也解釋，部內8號收到法院裁定，9號合約廠商舉辦開工典禮，並不是故意跟法院唱反調，就是個祈福儀式，因為對方是得標廠商，在法院裁定前，六月底就有通知他們可以開工，所以廠商有兩週內要開工的壓力，所以才有這樣的誤會產生，但絕對沒有開始動工。至於這次會議，有七位院民出席，還有相關行政單位，但卻不見樂生保留自救會和青年樂生聯盟的身影，對此陳時中表示遺憾，而樂生保留自救會和青年樂生聯盟在今天下午，在院內舉辦討論會議，有向陳時中提出邀請，對此陳時中也解釋，確實今早有收到傳真與公文，但是因為有其他會議，所以無法前往，但仍會傾聽各界意見，願意本著最大可能性，來滿足他們需求。