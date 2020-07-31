住家旁邊要有家樂福還是好市多？答案一面倒：完全碾壓！

▲網友討論住家附近應該要有家樂福還是好市多比較方便。（圖/翻攝PTT）

▲不少網友認為家樂福不用會費且東西份量適中，較適合一般狀況的生活起居。（圖/翻攝家樂福官網）

不少人要買房的時候，都會考量其周邊的生活機能如何，偶爾遇到兩間房屋周邊機能差不多時，變得難以抉擇。近日，就有網友討論「如果住家附近有家樂福跟好市多的話，大家會選擇哪一個？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「這兩家大賣場的商品販售的性質其實不太一樣，好市多通常進口份量大的商品，同時也會向會員收取小額的年費，相對家樂福則是較多日常生活用品，如果以住家附近來說，有家樂福跟好市多到底哪一個生活方便度較高啊？」貼文一出，網友紛紛回應「我會選家樂福欸...真的方便很多」、「好市多跟家樂福都住過，覺得家樂福完全碾壓啊」、「家樂福的生活必需品太好買，好市多有點類似美食商場」、「秒選家樂福，不用會費又方便」、「之前租屋在家樂福旁邊，太佛」、「好市多的份量太多，根本買不了那麼多」、「家樂福對台灣來說應該比較方便，好市多比較適合外國人」。而也有不少點破關鍵「如果你不是常逛好市多，沒必要去辦那張卡，家樂福想去就去」、「家樂福逛不用年費 +1 」、「家樂福對一般家庭主婦更親民啊，不用年費」、「不用年費又累點！秒選家樂福啦」、「我媽說好市多要年費而且東西都太大份，很難斟酌量」。另外，也有網友回文分享經驗「我們家就是住在家樂福隔壁，但我們也是會去逛好市多，逛起來整體感覺，以住家來講的話，家樂福完勝，常逛好市多就會發現很多人去都是買吃的，但家樂福無論是在日常生活用品還是電器也應有盡有，雖然好市多也有日常用品，但是以一般家庭來說，無論是份量、商品多元程度、價格都是家樂福更親民。