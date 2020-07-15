影／中市文山焚化廠汰舊換新公聽會　議員抨擊黑箱作業

台中市南屯區文山焚化廠將進行汰舊換新工程，市府環保局今(15)日舉行公聽會，現場吸引近300位民眾參與，市議員何文海、張耀中及陳淑華也到場抨擊，沒有通過環評就辦理公聽會，這叫黑箱作業；環保局強調，各界意見納入可行性規畫中，讓未來營運更符合民眾期待。何文海表示，文山焚化廠沒有通過環評就辦理公聽會，即是重大違法；他指出，前市長林柏榕承諾不在文山地區興建第二座焚化爐的承諾，且文山焚化廠1987年完成的僅是環境影響評估報告書與現況不符，但市長盧秀燕以汰舊換新為由，原來3座爐體廢掉1座，又新建1座焚化爐，維持原處理量900公噸為由，規避環評。何文海指出，文山焚化廠不符環評法所規定的環境影響評估書，未通過有效環評就要興建新焚化爐，市府帶頭違規；市府不要欺民偷渡要求重作環評，他代表南屯居民發聲「堅決反對」。張耀中表示，從歷年來紀錄可查，2017到2018年的排放超標高達3170筆，過去南屯地區是中市邊陲地帶，目前已成為蛋黃區，市府要興建新的焚化爐必須先釐清市民對歷年造成汙染、荼毒地方的疑慮；否則就應先暫停，並與民眾說清楚、講明白。陳淑華說，前市長林佳龍曾編十億升級現有三座爐體，但如今市府要新建焚化爐，且不公開、不透明，地方怎麼能接受？她認為，要重啟環評，並從就舊有的爐體升級。環保局表示，焚化廠因設備老舊，影響中市處理廢棄物效能，盧秀燕上任後，聽取環保局評估報告垃圾問題，提出文山焚化廠汰舊換新規劃，是目前改善中市空氣品質、增加綠能發電、照顧地方三贏的最佳方案，同時解決全市廢棄物去化量能不足的長期問題。環保局強調，環境影響評估法雖於83年12月30公布施行後，依據該法第29條規定，文山廠的環境影響評估書件為環評法施行前所完成，並經市府審查且作成結論，程序完備，該環評書件已具效力。此外，市府依「促進民間參與公共建設法」第6-1條規定，辦理公聽會並依規前於7月1日公文書函通知南屯、西屯及大肚等區公所，也張貼公告並於市府及環保局網頁發布公聽會資訊，以利對外說明該案執行概況，同時廣泛蒐集地方居民、民間團體與相關領域專家學者意見；該廠後續開發將依「環評法」相關作業程序嚴謹辦理。