NOW早報／三倍券上路！「超商取貨SOP」吵翻：唐鳳想的？

行政院推出的振興三倍券昨（ 15 ）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本。不過，有網友在 PTT 八卦版提到有關超商的取貨手續，指出「一步驟」有些不便民，反問「真的不懂為什麼手續要弄得這麼複雜，這就是大名鼎鼎唐鳳想出來的東西嗎？」貼文掀起網友高度熱議。

▲有網友在 PTT 八卦版提到有關超商的取貨手續，指出「一步驟」有些不便民，反問「真的不懂為什麼手續要弄得這麼複雜，這就是大名鼎鼎唐鳳想出來的東西嗎？」貼文掀起網友高度熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

▲美國總統川普。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

▲蔡阿嘎拒絕親中，因而失去與不少合作，收入損失高達幾百萬。（圖／蔡阿嘎YouTube）

▲國安基金今（15）日召開第二季例會，考量國外疫情嚴峻，決議繼續授權護盤至疫情結束。（圖／NOWnews資料照片）

▲一名女網友到連鎖咖啡廳路易莎時，碰到小孩不停哭鬧長達 10 分鐘以上，好意上前提醒家長，卻反遭顧客指責她的行為。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

原 PO 表示，擔心去超商領取振興三倍券，第一天一開始又會發生大當機的慘況，考慮等到最後時間再去領取。一名網友回應貼文指出，查了超商領取三倍券的手續，需持健保卡或帶取貨序號及身分證件，至超商事務機插入健保卡或輸入序號，列印小白單後，持單與證件至櫃台領取簽收。 該網友不禁直呼「哇咧，之前繳費不是有給小白單了，帶著健保卡和手機收到的簡訊序號，到現場『還要再去機器列印小白單』？」不解的說「為什麼手續要弄得這麼複雜，這就是大名鼎鼎唐鳳想出來的東西嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們再度吵翻，紛紛回應「這應該是超商系統流程的問題」、「為啥不綁信用卡」、「準備來去排隊囉」、「拿券還要健保卡？口罩不是不用嗎」；不過，也有網友指出需列印小白單的原因，「因為還有網路預購的」。今（ 16 ）日西南風持續影響且水氣多，清晨至上午中南部出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，尤其南部沿海地區不排除還是有局部短時大雨的發生，至於其他地方則為多雲到晴，午後在北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；隨著雲量減少，大部分地方將恢復為高溫炎熱的天氣，各地高溫約 33 到 36 度，其中新竹以北及宜蘭、花蓮、台東有局部 36 度以上高溫出現的機率。美中衝突持續升溫，美國國會參眾兩院於 7 月初先後通過的《香港自治法案》，根據外媒最新消息，美國總統川普宣稱已簽署該法，並簽署行政命令終止美國對香港的特殊優惠待遇，料將引發北京及港府新一波不滿。「 YouTuber 祖師爺」蔡阿嘎與老婆二伯共同經營 4 個頻道，總訂閱人數超過 500 萬人， 14 日他在最新影片中談及「選擇不舔共，錯了嗎？」坦言因為政治立場太鮮明，不僅被藝人、廠商拒絕合作，這幾年更因此少賺好幾百萬。近來台股價量齊揚，美股及亞股也反彈，國家金融安定基金管理委員會昨（ 15 ）日進行第二季例會，討論是否繼續授權護盤，在歷經一下午討論後，委員會議決議打破慣例繼續護盤直到疫情結束，從進場至昨日，已護盤 118 天。民眾有時為求舒適、安靜的環境，會到咖啡廳或圖書館等地方唸書、辦公。不過，一名女網友在 PTT 八卦版表示，到連鎖咖啡廳路易莎時，卻碰到小孩不停哭鬧，連續發出慘烈尖叫聲長達 10 分鐘以上，好意上前提醒家長，最後卻反遭顧客指責她的行為，讓她不禁苦惱詢問大家，遇到這種情況該如何處理？貼文立刻引發熱議。（編輯：賴詠璿）