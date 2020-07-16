快訊／零確診破功！指揮中心召開臨時記者會說明

零確診破功！昨（15）天才召開例行記者會宣布零確診，中央流行疫情指揮中心今（16）日為因應「新冠肺炎疫情」，將在下午兩點召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明《新增1名境外移入個案》。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
脹氣卻被當懷孕！一肚子氣嗎！腸胃保健快按五大穴位！不吃藥也能解氣！
好市多夏日必買清單TOP10 清涼消暑值得大吃特吃 一吃再吃
夏天愛洗冷水澡嗎？這幾種狀況先不要 恐有爆血管危機
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
除了三倍券！農遊券、藝Fun券、動滋券、客庄電子旅遊券4大加碼方案怎麼用一次教你
睡不好記憶力會變差、易胖！心理師：睡前4步驟有助「一夜好眠」
日本最新人氣廣告精選 女神們的夏日清新廣告實在太美好！
不愧是「晨神」 這些電影讓你一生愛上的零負評女神
擺脫豔星稱號！8位曾拍過三級片 最後卻嫁入豪門的女星
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
2020年下半年必追台劇盤點 歷史、科幻、職人劇通通有 快收藏起來！
被高溫勒索的味蕾 就靠超狂椒香麻辣組合餐衝破層層封印