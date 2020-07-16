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當心淪落湯雞　全台11縣市發布大雨特報

記者張志康/綜合報導-2020-07-16 14:50:34
▲氣象局發布全台11縣市大雨特報。（圖／中央氣象局提供）
中央氣象局今（16）日下午針對東北部、東部地區、中部以北山區及基隆北海岸地區發布大雨特報，全台11縣市都要注意短時強降雨的發生。

氣象局表示，今日由於午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，台灣東北部、東部地區、中部以北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區包括了基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣及花蓮縣。

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