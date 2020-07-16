當心淪落湯雞　全台11縣市發布大雨特報

中央氣象局今（16）日下午針對東北部、東部地區、中部以北山區及基隆北海岸地區發布大雨特報，全台11縣市都要注意短時強降雨的發生。氣象局表示，今日由於午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，台灣東北部、東部地區、中部以北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。大雨特報地區包括了基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣及花蓮縣。